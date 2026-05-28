Cienciano aseguró su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y el técnico Horacio Melgarejo sacó pecho por eso. Es más, el argentino resaltó que el ‘Papá’ es actualmente el único representante peruano que sigue en competencia internacional y le mandó un mensaje a Sporting Cristal, que hoy visita a Cerro Porteño en Asunción por el pase a octavos de final de la Copa Libertadores.

“Nosotros no jugamos bien. Si ven, en la posición que estamos, estoy enamorado de mi plantilla, pero sostengo que es corta. Llevamos 30 puntos en la Liga 1. Le deseo toda la suerte a Cristal, pero somos el único club peruano que representa al Cusco y al país. Qué más quieren”, expresó Melgarejo tras el 1-1 ante Juventud.

Melgarejo también valoró lo realizado por el equipo durante la fase de grupos y aseguró que el club buscará seguir compitiendo al máximo nivel. “Esto es mérito de los jugadores, del comando técnico y de toda la institución que viene trabajando seriamente”, apuntó el entrenador.

Cienciano aseguró su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tras asegurar su presencia en los playoffs, Cienciano ahora se enfoca en cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura ante Sporting Cristal. Eso sí, Melgarejo no descartó que el club pueda sumar algunos fichajes para encarar lo que resta de la temporada.

“Uno siempre tiene la intención de pasar primero. Sin embargo, tuvimos viajes largos y pérdidas de vuelos. Cansancio que provocó lesiones. Ahora tenemos que enfocarnos en Cristal y terminar lo más alto posible. Después, valoraremos con el club si puedes darse fichajes. No traer por traer. Primero un buen ser humano y después un buen futbolista”, indicó.

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