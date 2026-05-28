Resumen

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Horacio Melgarejo: “Le deseo suerte a Cristal, pero somos el único club peruano que representa al país”. (Foto: Cienciano)
Horacio Melgarejo: “Le deseo suerte a Cristal, pero somos el único club peruano que representa al país”. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

Cienciano aseguró su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y el técnico Horacio Melgarejo sacó pecho por eso. Es más, el argentino resaltó que el ‘Papá’ es actualmente el único representante peruano que sigue en competencia internacional y le mandó un mensaje a Sporting Cristal, que hoy visita a Cerro Porteño en Asunción por el pase a octavos de final de la Copa Libertadores.

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