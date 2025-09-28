Alianza Lima ve cada vez más lejanas sus posibilidades de pelear por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, tras perder 2-1 este domingo ante Cienciano en el Cusco.
LEE TAMBIÉN: ¿Qué busca Ferrari mientras asume Barreto? El perfil del nuevo técnico de la selección, los tiempos y los detalles de una tarea titánica en Videna
El plantel blanquiazul arremetió desde el inicio de las acciones contra el árbitro Jonathan Zamora, quien tuvo polémicas decisiones y uno de los más molestos fue Sergio Peña.
“Hoy están fatal”, dijo el mediocampista de Alianza Lima al juez de línea, cuando aún se jugaba el partido.
MIRA: “Gareca le hace mucha falta a la selección” y “Si veo a Oblitas lo saludaría”: Edwin Oviedo se sincera sobre Agustín Lozano, el ‘Ciego’ y aclara si quiere volver a la FPF
Con goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes, Cienciano se impuso ante un golpeado club de La Victoria que descontó con anotación de Paolo Guerrero.
En la previa al partido de esta noche en el Cusco, Peña se refirió a las posibilidades del club de La Victoria, pese a la victoria crema del último sábado ante Cusco FC.
MIRA: Álvaro Barco se rindió ante Álex Valera tras ser figura en victoria de la ‘U’: “Merece tener otra oportunidad en el extranjero”
“Es normal cuando ves la tabla (que lo descarten a Alianza Lima de la pelea del Clausura), pero los que jugamos y los que sabemos cuantas posibilidades somos nosotros. Sabemos de lo que somos capaces y, mientras tengamos posibilidades, vamos a luchar hasta el final y es lo que vamos a empezar a hacer desde ahora”, aúntó a Liga 1 Max.
El próximo miércoles en Matute, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau, por la fecha 12 del campeonato.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC