El juez Jonathan Zamora expulsó a Carlos Zambrano y Eryc Castillo, además de validar un polémico gol del club cusqueño.
ve cada vez más lejanas sus posibilidades de pelear por el Torneo Clausura de la , tras perder 2-1 este domingo ante Cienciano en el Cusco.

El plantel blanquiazul arremetió desde el inicio de las acciones contra el árbitro Jonathan Zamora, quien tuvo polémicas decisiones y uno de los más molestos fue Sergio Peña.

“Hoy están fatal”, dijo el mediocampista de Alianza Lima al juez de línea, cuando aún se jugaba el partido.

Con goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes, Cienciano se impuso ante un golpeado club de La Victoria que descontó con anotación de Paolo Guerrero.

En la previa al partido de esta noche en el Cusco, Peña se refirió a las posibilidades del club de La Victoria, pese a la victoria crema del último sábado ante Cusco FC.

“Es normal cuando ves la tabla (que lo descarten a Alianza Lima de la pelea del Clausura), pero los que jugamos y los que sabemos cuantas posibilidades somos nosotros. Sabemos de lo que somos capaces y, mientras tengamos posibilidades, vamos a luchar hasta el final y es lo que vamos a empezar a hacer desde ahora”, aúntó a Liga 1 Max.

El próximo miércoles en Matute, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau, por la fecha 12 del campeonato.

