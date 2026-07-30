Sporting Cristal levantó la voz de protesta tras su reciente participación en los playoff de octavos de final de la Sudamericana 2026. A través de un comunicado oficial, la institución bajopontina manifestó su desacuerdo formal con las decisiones tomadas en el campo de juego ante Red Bull Bragantino.

En la misiva pública, la institución dejó clara su posición: “El Club Sporting Cristal expresa su total y absoluta disconformidad con la actuación del juez principal, Sr. Esteban Ostojich, y de la terna arbitral a cargo del VAR durante el encuentro disputado frente a Red Bull Bragantino por los playoff de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.”

Sporting Cristal. (Foto: Getty Images) / NELSON ALMEIDA

Las tres decisiones bajo escrutinio del club

La directiva celeste puntualizó tres jugadas concretas que consideran debieron ser evaluadas por el videoarbitraje para corregir fallos determinantes durante el trámite del compromiso:

Acción sobre Santiago González (29′): Cuestionan “el golpe antirreglamentario con el antebrazo izquierdo sobre Santiago González a los 29 minutos”.

Expulsión de Martín Távara (56′): Señalan “la segunda tarjeta amarilla mostrada a Martín Távara a los 56 minutos, que derivó en su expulsión y que, conforme al nuevo protocolo VAR aplicable a segundas amonestaciones claramente incorrectas, debió ser objeto de revisión”.

Falta sobre Miguel Araujo (82′): Protestan por “la imprudente entrada sobre Miguel Araujo a los 82 minutos”.

Comunicado oficial: Pronunciamiento sobre la actuación arbitral en el partido por CONMEBOL Sudamericana pic.twitter.com/WxWZ2fkwcy — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 30, 2026

El pedido formal a CONMEBOL

Ante estas situaciones, Sporting Cristal solicitó la intervención directa de la entidad rectora del fútbol sudamericano para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del torneo.

En el cierre de la pronunciación, la entidad rimense hizo un llamado explícito: “Invocamos a la CONMEBOL a publicar las comunicaciones entre el árbitro principal y el equipo VAR respecto de estas acciones, así como a adoptar las medidas correctivas que correspondan para evitar que este tipo de actuaciones se repitan, en resguardo de la equidad e integridad que deben regir toda competencia.”

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