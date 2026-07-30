Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)
Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Sporting Cristal levantó la voz de protesta tras su reciente participación en los playoff de octavos de final de la Sudamericana 2026. A través de un comunicado oficial, la institución bajopontina manifestó su desacuerdo formal con las decisiones tomadas en el campo de juego ante Red Bull Bragantino.

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