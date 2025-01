El fútbol peruano está de luto. Hugo Sotil, una de las figuras más emblemáticas de la selección peruana, falleció el pasado lunes 30 de diciembre a los 78 años. Dos veces mundialista, ganador de la Copa América y campeón con Alianza Lima y el Barcelona en España, el ‘Cholo’ dejó una huella imborrable en el fútbol. El delantero es considerado de entre los mejores futbolistas peruanos de la historia.

En Deporte Total nos preguntamos sobre el legado del gran Hugo Sotil en el fútbol peruano. Por esta razón, conversamos con cinco experimentados periodistas deportivos, quienes respondieron las siguientes preguntas

¿Hugo Sotil fue el mejor futbolista peruano de todos los tiempos? ¿Hugo Sotil fue el peruano que mejor nos representó en el mundo? ¿Quiénes fueron sus herederos en el fútbol peruano y por qué no llegaron a consolidarse?

Pedro Ortiz Bisso - Diario El Comercio

1. No, definitivamente, no fue el mejor peruano de todos los tiempos. Sí, fue uno de los mejores. Creo que tuvo una vida en su pico futbolístico muy corta, que por eso, no llega a estar a la altura de grandes como Teófilo Cubillas, César Cueto y Héctor Chumpitaz. Su mejor momento de Sotil duró poco, porque luego del Barcelona tuvo una pequeña resurrección, pero salvo unos chispazos con Alianza Lima, ya no fue el mismo que cuando estaba en su mejor momento.

2. En algún momento sí, pero también por un periodo relativamente corto. Acuérdense que antes de Sotil, estuvo el ‘Conejo’ Benítez en el AC Milán; Miguel Loayza, Juan Seminario y luego, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero que fue campeón del Mundial de Clubes con Corinthians. Pero en su momento fue uno de los mejores.

3. Es difícil, porque en su momento fue un jugador muy habilidoso y luego se convirtió en un finalizador. Creo que no apareció un jugador como Sotil, con esa cintura endiablada, picardía y ese toque como él. Ninguno de los que apareció después le llega a los talones al Cholo Sotil.

Hugo Sotil falleció este lunes 30 de diciembre a los 75 años. (Foto: Alianza Lima)

Daniel Kanashiro - Liga 1

1. Pudo haberlo sido, jugó en un equipo que marcó un estilo en la historia del futbol mundial como el Barcelona de Cruyff, lamentablemente le duró poco.

2. En su época sí, por el nivel que tenía, y porque si hacemos el paralelo es como haber jugado en el Barcelona de Guardiola en estos tiempos.

3. Herederos no tuvo, el “Cholo” tenía cualidades futbolísticas y físicas que lo hacían único; bajito, gordito, era un camioncito que iba para adelante, chocaba, jugaba y tenía gol. Su biotipo físico y su vida fuera de las canchas lo hacían la antítesis de lo que debería ser un futbolista de nivel mundial , y el “Cholo” dribleó todo eso para llegar a ser un ídolo.

Teófilo Cubillas y Hugo Sotil compartieron mucho durante su etapa como futbolistas. (Foto: Instagram)

Eddie Fleischman - Willax

1. No lo fue, porque hubo otros mejores, que tuvieron mayor trascendencia, que jugaron mejor que él en la selección, que hicieron una mejor carrera sin duda. Los picos de rendimiento de Sotil fueron muy altos, pero cortos y esporádicos.

2. No lo fue, porque hubo otros mejores durante más tiempo. Lo suyo en Barcelona fue breve.

3. Por estilo, no hay alguno que haya tenido su capacidad y talento individual para desequilibrar en espacio reducido y definir. Jugaba tanto de 9 como de 10 de forma estupenda.

Hugo Sotil al lado del legendario Johan Cruyff en el FC Barcelona. (Foto: AFP).

Martín Fernández - La Cátedra Deportes

1. El Cholo Sotil está en la trilogía de los mejores del Perú, fue y será el más querido, ídolo eterno.

2. Lo que hizo en en Barcelona lo coloca como uno de los mejores representantes al lado de Cubillas y Pizarro.

3. Sotil fue singular, es único, puesto que ninguno logró heredar su talento, con el respeto de siempre, hubo varios buenos futbolistas. El Cholo es un crack.

"Dámela un ratito, Cholo", le parece decir Juan Carlos Oblitas a Hugo Sotil. El camerino peruano dentro el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas, está repleto de campeones. La selección peruana le acaba de ganar a Colombia en el partido de definición de la Copa América 1975. | Foto: Archivo Histórico El Comercio

Erick Osores - América TV

1. Mi viejo me decía que era mejor que Cubillas, pero Cubillas tenía un pergamino más glorioso por los goles marcados. Creo que por talento fue lo mejor que parió el fútbol peruano, pero no lo vi, entonces, me tengo que guiar por la gente que lo vio y conoció. Qué está entre los mejores, eso no queda duda.

2. Creo que detrás de Claudio Pizarro, pero lo cierto es que jugó muy poco en Europa, más presencia tuvieron Claudio Pizarro, Nolberto Solano y Jefferson Farfán o Andrés Mendoza, eran otros tiempos. No creo que haya sido el que mejor nos representó afuera.

3. Su mejor heredero fue su hijo, pero tampoco lo pudo sostener. Su hijo tenía el freno y la gambeta. Más bien quienes vieron a Hugo Sotil lo comparan con Sergio Agüero. Lo que no queda en discusión es que era un jugador fantástico y todos coinciden en eso. Fue el jugador de lo mejor que se vio en el fútbol peruano, por eso, la lucha en mi cabeza está entre Cubillas y Sotil, de quien es el mejor. En Municipal señalan que era un monstruo jugando, pero te repito no lo vi jugar.

