Ian Wisdom, pese a sus 20 años, ha alcanzado una importante regularidad durante la presente temporada en Sporting Cristal y es del gusto del entrenador bajopontino Paulo Autuori.

Al finalizar el encuentro ante Atlético Grau en Sullana, el polifuncional futbolista remarcó que el foco del plantel está en los partidos que definirán su ubocación en la Copa Libertadores 2026.

“Estamos bien anímicamente y muy concentrados para conseguir el cupo directo a la Libertadores”, dijo en declaraciones a L1 Max.

El mediocampista de Sporting Cristal se refirió también al debut profesional de varios jóvenes en el triunfo del último miércoles en el estadio Campeones del 36.

“Si están acá es porque están preparados, están entrenando con nosotros y se nota que están preparados”, apuntó.

Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Clausura con triunfo de 2-1 ante Atlético Grau con goles de Cristian Benavente y Diego Otoya.

