El volante blanquiazul estuvo a centímetros de marcar un golazo ante Universitario.
El volante blanquiazul estuvo a centímetros de marcar un golazo ante Universitario.
Por Redacción EC

Alianza Lima salió con otra actitud después del descanso y apenas necesitó un minuto para generar una ocasión que pudo cambiar la historia del clásico. Jairo Vélez fue protagonista de una espectacular acción que terminó con el balón rozando el palo izquierdo del arco defendido por Diego Romero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.