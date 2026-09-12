Alianza Lima salió con otra actitud después del descanso y apenas necesitó un minuto para generar una ocasión que pudo cambiar la historia del clásico. Jairo Vélez fue protagonista de una espectacular acción que terminó con el balón rozando el palo izquierdo del arco defendido por Diego Romero.

La jugada comenzó por la banda derecha, donde Vélez disputó una pelota dividida con Andy Polo y Piero Quispe. El volante ecuatoriano nacionalizado peruano logró imponerse en el duelo y, con la posesión ya en poder del cuadro blanquiazul, continuó la jugada hasta posicionarse dentro del área de Universitario.

Entonces apareció Fernando Gaibor. El ecuatoriano levantó la cabeza y envió un centro al corazón del área, donde Vélez esperaba una oportunidad para definir. El mediocampista se lanzó y ensayó una espectacular media tijera que sorprendió a la defensa crema y dejó a Romero prácticamente sin posibilidad de intervenir.

Sin embargo, el intento no terminó en gol. El balón pasó rozando el palo izquierdo del arquero de Universitario y se perdió por la línea de fondo. Vélez quedó tendido en el césped después de la acrobacia, mientras Alianza Lima se lamentaba por una ocasión que estuvo a centímetros de convertirse en el empate. El equipo blanquiazul afronta el clásico buscando remontar el 1-0 con el que la ‘U’ se fue al descanso.

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