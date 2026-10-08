Teófilo Cubillas, máxima gloria del fútbol peruano, fue reconocio por su legado internacional. El exfutbolista peruano recibió el Dragão de Ouro Carreira durante la 39ª edición de la gala de los Dragões de Ouro, una ceremonia organizada por el FC Porto en la ciudad de Oporto.
El premio fue entregado por André Villas-Boas, presidente del club portugués, en reconocimiento a la destacada trayectoria que construyó el ‘Nene’. El histórico delantero vistió la camiseta de los ‘dragones’ entre 1974 y 1977, etapa en la que dejó una huella importante en la institución.
Durante la ceremonia, Cubillas agradeció a la dirigencia y a los hinchas del Porto por la distinción. Asimismo, el exfutbolista recordó los momentos que protagonizó durante su paso por el fútbol portugués y recibió el homenaje como una muestra del vínculo que mantiene con el club.
El reconocimiento en Portugal se suma a otros homenajes recientes para el ídolo peruano. Cubillas develó su estrella en el bulevar “Caminito Íntimo”, en La Victoria, y en noviembre viajará a México para ingresar oficialmente al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, ubicado en Pachuca.
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