Ídolo internacional: Teófilo Cubillas recibe el Dragão de Ouro Carreira del FC Porto. (Foto: Porto)
Ídolo internacional: Teófilo Cubillas recibe el Dragão de Ouro Carreira del FC Porto. (Foto: Porto)
Por Redacción EC

Teófilo Cubillas, máxima gloria del fútbol peruano, fue reconocio por su legado internacional. El exfutbolista peruano recibió el Dragão de Ouro Carreira durante la 39ª edición de la gala de los Dragões de Ouro, una ceremonia organizada por el FC Porto en la ciudad de Oporto.

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