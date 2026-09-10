Por Christian Cruz Valdivia

Heredó esa sangre imperial de la estirpe cusqueña y en el Colegio Nacional de Ciencias se formaron esos valores que lo tienen como un deportista de élite. Ignacio Buse hoy más que nunca representa los colores patrios y lo hace en el tenis, y lo hace también alentando en el fútbol.

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