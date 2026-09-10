MIRA: Ignacio Buse, ganador de los Premios DT 2025 y un mensaje: “A los papás, que les transmitan a los niños que disfruten su propio proceso

Identificado con Universitario, Nacho alienta a todos. “No suelo seguir mucho la Liga 1, pero en la Copa sí, estoy de lleno”, asegura y cuenta que está “siguiendo la campaña de Cienciano”. Como todo peruano que sabe lo que es representar los colores, sabe que cada vez que la bandera peruana compite en un torneo internacional, todos deben estar juntos.

Cienciano juega esta noche en el Cusco la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque de Uruguay. El cuadro rojo viene de eliminar al vigente campeón Lanús en los playoffs y al Botafogo en octavos e ilusiona a todo su pueblo.

Y existen vínculos especiales que unen a Ignacio Buse con Cienciano. El más presente es que en el cuadro cusqueño juega su primo Matías Succar, el goleador que le marcó tres tantos a Botafogo en los octavos de final. “Mi primo está ahí, le deseo lo mejor a Mati, lo voy a estar siguiendo de cerca”, nos comenta el tenista que deja la raqueta por un momento para lucirse con sus conocimientos de fútbol.

“Me hubiese encantado ir”, asegura. Quería estar esta noche en la capital imperial alentando a Cienciano, pero debe entrenar con miras al duelo entre Perú y Paraguay por la Copa Davis del próximo fin de semana.

LAZOS FAMILIARES

La sangre cusqueño lo llama y más en estas horas en el que el recuerdo de su abuelo Gastón Acurio Velarse invade sus horas. El último lunes el patriarca de los Acurio falleció a los 96 años y Nacho lo recordó con cariño: “Siempre llevaremos una parte de él con nosotros. Serás eterno abuelito”, publicó en redes sociales.

Y ahí nace el vínculo que existe entre Ignacio Buse y Cienciano. “A veces bromean con que el equipo es rojo y nosotros somos pelirrojos”, dice entre risas, pero hay mucho más que eso.

Gastón Acurio Velarde es padre de la mamá de Nacho. El exsenador nació en el Cusco en la Navidad de 1930 y completó sus estudios en la capital incaica. Cursó la primaria en el Colegio San Francisco de Asís y la secundaria en el Colegio Nacional de Ciencias, institución en la que en 1901 se fundó el club Cienciano. Ahí aprendió la excelencia y la dedicación, que dejó como legado en su familia, entre ellos a María Beatriz Acurio, madre del tenista Ignacio Buse.

“Hay una historia de mi familia con Cienciano”, cuenta Nacho y se refiere a su abuelo caminando por las calles cusqueñas y estudiando en las mismas aulas que los fundadores del cuadro rojo.

Y la sangre de Nacho lo llevó a ser digno representante peruano. Su abuelo Eduardo Buse (junto a su hermano Ignacio) fueron grandes jugadores de tenis. Su abuelo Gastón Acurio Velarde fue un gran político y fundador de Acción Popular junto a Fernando Belaunde Terry. Su tío Gastón Acurio Jaramillo es un representante internacional de las gastronomía peruana. Ahora Nacho, se luce en la élite del tenis mundial.

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