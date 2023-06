Seis meses después, Ignácio es uno de los jales silenciosos que llegó esta temporada sin tanto bombo ni platillo. Es, para DT, el mejor refuerzo del 2023. Y es, según los rumores que aparecen todos los días en redes sociales, el futbolista/piedra preciosa que buscan los rivales directos. Alianza, por ejemplo. Ha sido tan sobresaliente su desempeño, que el gerente de dicho equipo ha salido a hablar en RPP confirmando que el zaguero tiene todas las intenciones de quedarse. ¿Se va? ¿Se queda? ¿Es posible que se quede?

“Vi que salieron unas noticias respecto a Ignácio. Hay algunas cosas que son verdad y otras no. Lo que es cierto es que hemos hablado con él. Tiene toda la intención de quedarse. Nosotros le hemos transmitido la intención que tenemos para que se quede y los agentes también lo saben y piensan lo mismo”, dijo Guido Bravo, directivo rimense a dicho medio periodístico.

Ignácio da Silva, de 26 años, registra un total de 25 partidos con Sporting Cristal en la actual temporada. Siempre ha sido titular, siendo 16 apariciones por la Liga 1 y 9 en la Copa Libertadores. El defensa central, además, cuenta con tres anotaciones.

-ASÍ LLEGÓ-

El zaguero brasileño ha desarrollado parte de su carrera en Bahia, club que lo cobijó por muchos años. El Comercio contactó al técnico brasileño Guto Ferreira, quien contó detalles pocos conocidos del actual defensa de Sporting Cristal. Ferreira fue determinante en sus inicios. Ahí Ignácio intentó consolidarse y tuvo la regularidad que le permitió encontrar hoy su mejor momento con la camiseta de Sporting Cristal

“Ignacio es un jugador con mucha hambre, trabaja mucho, es un futbolista con personalidad, su fuerte es el juego aéreo, ya que cuenta con un cabezazo de buen nivel”, fueron las primeras palabras del entrenador brasileño de 57 años.

Rafael Teles, periodista de Globoesporte, explica por qué pegó el salto en el Perú. “Mira, la verdad es que Ignácio hizo una buena temporada con el Bahia en 2022. Bahía estuvo en la segunda división, donde el nivel no es muy alto, pero dentro de esa división, estuvo bien. Asimismo, le preguntamos por qué Ignácio no ha podido tener oportunidades en la primera División del Fútbol Brasilero: “Creo que en la Primera División el nivel está más alto para él, Ignacio sería solo un jugador de rotación en el plantel. En Brasil la primera división es muy competitiva, con equipos como Palmeiras, Flamengo y Fluminense”, sentenció.

Para Cuto Ferreira existieron dos razones por las que Ignácio Da Silva viene destacándose en el fútbol peruano con la camiseta de Sporting Cristal. “Pienso que hay dos factores importantes, lo primero decir que fue un jugador que acabó surgiendo en equipos sin mucha peso y por otro lado, es un jugador que siempre tiene mucho trabajo, y tener hambre de mejorar. La titularidad en Bahía elevó su nivel y confianza. La oportunidad que tiene en Cristal le permite crecer más, porque hoy juega competiciones de una importancia muy grande en Sudamérica y su desempeño junto a la confianza fue arriba. Entonces, su juego creció día a día siendo resultado de su personalidad, ya que siempre busca ser el mejor e incluso entrena mucho, nunca se limita por lo que tiene hoy, puesto que siembre busca mejorar”, manifestó.

Para su ex entrenador, la llegada de Ignácio a Perú tiene que ver con su actitud más allá del fútbol: “Es un jugador que tiene actitudes para liderar, porque es un jugador que no se rinda nunca y siempre quiere mejorar. Él es una influencia positiva para los otros jugadores y genera que los otros lo respeten, porque es serio, ya que hay jugadores que tienen muchos vicios; en cambio él es serio, habla poco y cuando lo hace se expresa bien en momentos claves, eso genera en el grupo mucho respeto”.

¿Qué puede ocurrir ahora? Primero, la cotización: Da Silva llegó a La Florida en verano 2023 en condición de jugador libre, pero su ficha, según indica el sitio web Transfermarket estaba entonces en 600 mil euros. Hoy, tras seis mese en la Liga 1 Betsson y la buena campaña celeste en Copa Libertadores, su carta se ha duplicado: 1.3 millones de euros.

Luego está lo que el club rimense puede ofrecer para renovar: la primera oferta, con un incremento del 30% según lo que pudo conocer DT, no ha sido respondida aún por el entorno del futbolista, muy concentrado en el club hoy mismo: hace unos días grabó junto a Gianfranco Chávez el nuevo spot publicitario por la camiseta alterna celeste. Finalmente, la competencia con mercados como el ecuatoriano o el chileno, que pueden ofrecer mucho más de lo que hoy se maneja en la Liga 1. Sin contar lo más natural: una propuesta de Europa.





Ignacio Da Silva es yno de los mejores refuerzos de la Liga 1

“Él tiene que ver que es lo mejor para su persona en este momento. El tamaño de una Liga puede ser importante, pero más importante es ser valorizado y estar feliz en el sitio que le puede ofrecer igual o algo mejor” dice Guto Ferreira, su ex técnico en Bahía. Un consejo para la carrera, sin duda, pero también una norma de vida. “Otra liga sudamericana puede ofrecer mucho más que Perú o que un club grande de Perú, pero también salir para no ser feliz, no sé, y es que, cada persona piensa de manera diferente. El fútbol tiene muchos intereses y uno tiene que saber administrar bien su dinero. Pienso que más importante que la plata es el resultado de la felicidad, si tú eres feliz, la plata surge de manera natural, si tú no estás feliz, la plata es un problema y así como entra también sale”, dice.

Restan otros seis meses para saber cuál será el rumbo de Ignácio, el silencioso brasileño que llegó en enero y se convirtió, cero pirotecnia ni humo en redes sociales, en el mejor refuerzo de la Liga 1.

