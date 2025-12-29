Ya está en Lima. Federico Girotti ya se encuentra en territorio peruano y pasó los exámenes médicos de rigor para firmar el contrato con Alianza Lima.

“Ilusionado”, comentó brevemente el argentino a la salida de los exámenes.

Federico Girotti llegará a Alianza Lima proveniente de Talleres luego de que ambos clubes y el jugador hayan acordado la compra del 50% del pase y tendrá tres años de contrato. Esto equivale a casi 1,5 millones de dólares, un valor que se maneja para jugadores de dicha posición y nacionalidad.

Girotti no viene pasando por su mejor momento en tanto a racha goleadora. En el 2025 ha anotado un total de 4 goles en Talleres de Córdoba y, debido a su falta de regularidad, Carlos Tévez, actual entrenador de la ‘T’, ya le dio a conocer que no lo tiene en sus planes para la próxima temporada.

Su mejor temporada fue en el 2024, en donde anotó un total de 13 goles en 50 partidos. Y fue voceado para reforzar la delantera del Corinthians.