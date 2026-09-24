La Comunidad Camisetera Peruana organizará la segunda edición de la Feria Camisetera, encuentro dedicado a la cultura futbolera y al coleccionismo de indumentaria deportiva retro.

El evento se desarrollará este sábado 26 de septiembre, desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., en el Hotel La Faraona, ubicado en Miraflores.

La jornada espera reunir a más de 300 aficionados, coleccionistas e hinchas, además de exhibir más de 600 camisetas originales, incluyendo modelos históricos, exclusivos y emblemáticos.

Participarán ocho reconocidos coleccionistas peruanos y un expositor invitado de Guatemala. También habrá un museo con más de quince reliquias, incluyendo camisetas usadas durante partidos.

Roberto “El Chorri” Palacios será el invitado especial durante el cierre, donde compartirá con los asistentes, firmará autógrafos y permitirá fotografías. Además, habrá sorteos especiales.

La entrada costará S/ 10, mientras los menores de doce años ingresarán gratuitamente. Quienes compraron preventa y adquieran camisetas participarán por un vale valorizado en S/ 300.