¡Ya está aquí! La tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol tendrá su ceremonia de inauguración este sábado 14 de noviembre en el CARFIP de Chorrillos, un establecimiento diseñado para grandes eventos deportivos.
Los clubes participantes serán Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.
Invitados sorpresa, activaciones de los sponsors y un gran ambiente es el que se vivirá en la inauguración del certamen líder en promover el talento en niñas y adolescentes.
No te pierdas ningún detalle del evento y sigue minuto a minuto el desarrollo de la jornada.
Cronograma de actividades
- 8:00 a.m. | Llegada de equipos
- 8:25 a.m. | Llegada de invitados
- 8:45 a.m. | Palabras de bienvenida de la Embajadora del Torneo
- 8:50 a.m. | Puntapié inicial a cargo representantes de Repsol y El Comercio
- 8:55 a.m. | Ingreso de equipos a ambas canchas
- 9:00 a.m. | Inicio de la Fecha 1
- 1:00 p.m. | Fin de la primera fecha
Grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026
Grupo 1
- C.D. JSS La Mar 5
- Academia Fútbol Roma
- Soccer Tingo
- Valquiria
Grupo 2
- Ciclista Lima
- Sport Neciosup
- Cantolao Politécnico
- Club Paz y Amistad
Grupo 3
- Cruzeiro Perú
- EFB Girls
- Estrellas Rosadas
- E.H.C.R Sagrada Familia
Fixture del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026
Sábado 14 de noviembre - Fecha 1
- 9:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Academia Fútbol Roma - Cancha 1
- 9:00 | Soccer Tingo vs. Valquiria - Cancha 2
- 10:00 | Ciclista Lima vs. Sport Neciosup - Cancha 1
- 10:00 | Cantolao Politécnico vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2
- 11:00 | Cruzeiro Perú vs. EFB Girls - Cancha 1
- 11:00 | Estrellas Rosadas vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2
- 12:00 | C.D. JSS La Mar 5 vs. Soccer Tingo - Cancha 1
- 12:00 | Sport Neciosup vs. Club Paz y Amistad - Cancha 2
Domingo 15 de noviembre - Fecha 2
- 9:00 | Ciclista Lima vs. Cantolao Politécnico - Cancha 1
- 9:00 | Academia Fútbol Roma vs. Valquiria - Cancha 2
- 10:00 | Cruzeiro Perú vs. Estrellas Rosadas - Cancha 1
- 10:00 | EFB Girls vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 2
Sábado 21 de noviembre
- Por definir | C.D. JSS La Mar 5 vs. Valquiria - Cancha 1
- Por definir | Academia Fútbol Roma vs. Soccer Tingo - Cancha 2
- Por definir | Ciclista Lima vs. Club Paz y Amistad - Cancha 1
- Por definir | Sport Neciosup vs. Cantolao Politécnico - Cancha 2
- Por definir | Cruzeiro Perú vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 1
- Por definir | EFB Girls vs. Estrellas Rosadas - Cancha 2
*En las fechas del domingo 22 y sábado 28 se disputarán las fases finales del torneo.