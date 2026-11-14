El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 quedó oficialmente inaugurado este sábado 14 de noviembre en el CARFIP de Chorrillos. El certamen, que promueve el deporte e impulsa el talento de niñas y adolescentes, dio inicio a su tercera edición con la participación de representantes de las instituciones organizadoras. La ceremonia contó con la presencia de José Manuel Jurado Gómez, gerente general del Grupo El Comercio; Martín Higa Tanohuye, gerente de Comunicación Corporativa de Repsol Perú; y Mario Cortijo, coordinador de Proyectos de El Comercio.

Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 quedó oficialmente inaugurado este sábado 14 de noviembre en el CARFIP de Chorrillos. El certamen, que promueve el deporte e impulsa el talento de niñas y adolescentes, dio inicio a su tercera edición con la participación de representantes de las instituciones organizadoras. La ceremonia contó con la presencia de José Manuel Jurado Gómez, gerente general del Grupo El Comercio; Martín Higa Tanohuye, gerente de Comunicación Corporativa de Repsol Perú; y Mario Cortijo, coordinador de Proyectos de El Comercio.