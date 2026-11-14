El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 quedó oficialmente inaugurado este sábado 14 de noviembre en el CARFIP de Chorrillos. El certamen, que promueve el deporte e impulsa el talento de niñas y adolescentes, dio inicio a su tercera edición con la participación de representantes de las instituciones organizadoras. La ceremonia contó con la presencia de José Manuel Jurado Gómez, gerente general del Grupo El Comercio; Martín Higa Tanohuye, gerente de Comunicación Corporativa de Repsol Perú; y Mario Cortijo, coordinador de Proyectos de El Comercio.
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