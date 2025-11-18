Este sábado 22 de noviembre se pondrá en marcha el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, un torneo formativo que busca impulsar el talento de niñas y jóvenes en una jornada llena de deporte y participación familiar. La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.

Las actividades comenzarán a las 8:00 a.m. con la llegada de los equipos, seguida por el arribo de los invitados especiales a las 8:25 a.m.. Minutos después, a las 8:40 a.m., la embajadora del torneo ofrecerá unas palabras inaugurales para dar paso al partido de exhibición, programado para las 8:45 a.m., que servirá como antesala al arranque oficial del campeonato.

A las 9:35 a.m., los equipos ingresarán a ambas canchas para organizarse y preparar el inicio de la competencia. Cinco minutos más tarde, a las 9:40 a.m., representantes de Repsol y El Comercio realizarán el puntapié inicial, marcando el comienzo simbólico de esta nueva edición del semillero, que busca promover el desarrollo del fútbol femenino desde la base.

Finalmente, los partidos oficiales iniciarán a las 9:45 a.m. y se extenderán durante toda la mañana, hasta la 1:00 p.m., hora en que concluirá la primera fecha. Será una jornada clave para encender la ilusión de cientos de participantes y reafirmar el compromiso de las instituciones organizadoras con el crecimiento del deporte femenino en el país.