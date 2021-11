El Indecopi señaló este miércoles que la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) sancionó en primera instancia a exadministradores y al expresidente de la Junta de Acreedores del Club Universitario de Deportes con una multa de más de un S/ 1 millón.

Precisó que el castigo recae sobre Carlos Moreno Grández y a Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C ., en su condición de administradores concursales; y a Gremco Corp S.A.C. , en su calidad de presidente de la Junta de Acreedores del Club Universitario de Deportes, por infracciones a la Ley General del Sistema Concursal , con multas que en conjunto ascienden a 246.7 UIT, equivalentes a S/ 1′085.480.

“Si bien el procedimiento concursal del Club se encuentra suspendido en aplicación de la Ley que regula el Procedimiento Concursal de Apoyo a la Actividad Deportiva Futbolística en el Perú (Ley Nº 31279), la autoridad concursal mantiene su potestad sancionadora por infracciones cometidas antes de la referida suspensión”, mencionó el ente rector.

De esta manera, la CCO culminó con el trámite de los 19 procedimientos administrativos sancionadores vinculados a este caso, iniciados el 5 de octubre de 2020 por la Secretaría Técnica de Fiscalización adscrita a la Comisión (ST-FCO).

Adicionalmente, la ST-FCO se encuentra procesando información para evaluar el inicio de procedimientos administrativos sancionadores adicionales por conductas infractoras a la normativa concursal.

En mérito a la apelación interpuesta por Solución y Desarrollo Empresarial, la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Indecopi, con el voto de los vocales Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio y Jessica Gladys Valdivia Amayo, revocó la decisión de la primera instancia que sancionó a dicha entidad con 100 UIT. A criterio de ambos vocales, el aumento de la penalidad por incumplimiento de contrato que realizó la citada entidad a favor Dealers Productions S.A.C. (de US$ 20,000 a US$ 500,000) en un contrato de uso y de derecho publicitario, no constituye un supuesto infractor a la normativa concursal.

Cabe indicar que, la resolución de la Sala cuenta con el voto en discordia, es decir a favor de la sanción, de los vocales José Palma Navea y César Molleda Solís.

Sobre el caso

A inicios del 2020, la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) solicitó el apoyo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, para la recolección de información contractual, financiera, societaria y contable, a fin de determinar si, en el marco del procedimiento concursal del Club Universitario de Deportes, se configuraron infracciones a la normativa concursal.

El 2 de setiembre de 2020, la Dirección de Fiscalización remitió a la CCO el primer informe con los resultados y hallazgos de las investigaciones realizadas, y el 5 de octubre de 2020 la Secretaría Técnica inició 19 procedimientos administrativos sancionadores.

La información contenida en esta comunicación se refiere a decisiones tomadas por la Comisión de Procedimientos Concursales (primera instancia) y la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (segunda instancia) del Indecopi, órganos que pertenecen al área resolutiva de la institución y que está integrada por profesionales independientes que resuelven los casos según su conocimiento especializado y conforme al marco legal vigente.

Los órganos resolutivos del Indecopi son autónomos en el ejercicio de sus funciones y sus decisiones no están sujetas a control por parte de la Presidencia del Consejo Directivo, de la gerencia general o de cualquiera de las gerencias que conforman la estructura administrativa del Indecopi, según lo establecido en el artículo 21° de su Ley de Organización y Funciones.

