El partido entre UTC y Juan Pablo II terminó envuelto en escenas insólitas. A los 95 minutos, cuando el conjunto de Chongoyape ganaba 2-1 en el estadio Héroes de San Ramón, Manuel Ganoza fue expulsado luego de protagonizar un reclamo contra el árbitro Jesús Cartagena. La situación rápidamente se salió de control y generó un nuevo enfrentamiento en el campo.

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Mientras Ganoza se dirigía hacia los vestuarios, un recogebolas de UTC se enfrascó en una discusión con los futbolistas de Juan Pablo II que se encontraban cerca de la zona. El joven incluso terminó empujando a Pablo Míguez, defensor del cuadro visitante, en medio de los reclamos y la tensión que se había instalado en los minutos finales del encuentro.

La escena obligó a que otros jugadores intervinieran para intentar separar a los protagonistas. Todo ocurrió cuando el partido ya se encontraba en tiempo añadido y Juan Pablo II defendía una ventaja que finalmente le permitió llevarse los tres puntos de Cajamarca. El encuentro, además, ya había tenido otra acción polémica con la expulsión de David Camacho tras una revisión del VAR.

El triunfo por 2-1 terminó siendo una jornada de alta tensión para ambos equipos. Juan Pablo II sumó una nueva victoria después del empate 1-1 ante Alianza Lima de la fecha anterior, mientras que UTC quedó nuevamente en el centro de una noche marcada por decisiones arbitrales, expulsiones y escenas que fueron más allá de lo estrictamente futbolístico.

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