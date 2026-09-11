Un recogebolas de UTC terminó enfrentándose con jugadores de Juan Pablo II. (Foto: Captura de pantalla)
Un recogebolas de UTC terminó enfrentándose con jugadores de Juan Pablo II. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

El partido entre UTC y Juan Pablo II terminó envuelto en escenas insólitas. A los 95 minutos, cuando el conjunto de Chongoyape ganaba 2-1 en el estadio Héroes de San Ramón, Manuel Ganoza fue expulsado luego de protagonizar un reclamo contra el árbitro Jesús Cartagena. La situación rápidamente se salió de control y generó un nuevo enfrentamiento en el campo.

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