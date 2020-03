Jean Deza tuvo un agitado inicio de año y no precisamente por lo realizado en el ámbito deportivo. Separado por Pablo Bengoechea tras repetidas indisciplinas, el ariete buscará una revancha con el nuevo entrenador. Si bien su futuro es incierto, el ex UTC no pierde el tiempo y se ejercita por su cuenta durante la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el brote del coronavirus.

Jean Deza mostró los ejercicios que realiza durante la cuarentena

En su cuenta oficial de Instagram, Jean Deza mostró parte de los ejercicios que viene realizando durante la cuarenta. El delantero, asesorado por un personal trainer, utiliza cuerdas y fierros para realizar distintos tipos de ejercicios.

Deza subió dos videos en los que se puede apreciar al delantero realizando rutinas en su domicilio, acatando la orden del Gobierno de quedarse en casa.

Como se conoce, el futuro de Jean Deza en Alianza Lima es incierto, ya que no se sabe con certeza si es que se quedará entrenando con el primer equipo, por su cuenta o será separado de la institución.

