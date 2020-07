Inti Gas despidió a DT Rolando Chilavert por malos resultados

Inti Gas de Ayacucho no aguantó tantos malos resultados y mediante un comunicado oficial anunciaron que Rolando Chilavert no es más técnico del club. De esa forma, el entrenador paraguayo no pudo sostener su cargo por más de un año. En los próximos días la dirigencia del club anunciaría al nuevo entrenador.

Inti Gas sumó solo 12 puntos y quedó penúltimo en el Grupo A del Torneo del Inca. Estos resultados le costaron el puesto a Rolando Chilavert que termina su cargo. El club reclamaba mejores resultados y el técnico no pudo responder.

