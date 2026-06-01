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Irrumpe 2026: Cuando el fútbol se convierte en historia: las obras que rescatan la memoria del deporte peruano
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Por Jean Pierre Maraví Coppa

El fútbol peruano también se escribe en libros. En los últimos años, diversas editoriales independientes han apostado por publicar obras que rescatan la historia, las tradiciones y los personajes que marcaron el deporte más popular del país. A diferencia de las publicaciones comerciales, estos proyectos suelen ofrecer un enfoque más investigativo y documental, dirigido tanto a hinchas como a coleccionistas.

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