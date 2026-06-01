El fútbol peruano también se escribe en libros. En los últimos años, diversas editoriales independientes han apostado por publicar obras que rescatan la historia, las tradiciones y los personajes que marcaron el deporte más popular del país. A diferencia de las publicaciones comerciales, estos proyectos suelen ofrecer un enfoque más investigativo y documental, dirigido tanto a hinchas como a coleccionistas.

Entre las editoriales que han desarrollado este tipo de material destacan Mesa Redonda y Academia Antártica, responsables de títulos como El cañonero, dedicado a la vida y trayectoria de Teodoro “Lolo” Fernández; Génesis de Universitario: el nacimiento de una pasión popular; Lolo en Europa; Crónicas con garra; Padre Nuestro; El clásico; El fútbol de los íntimos; Pegadita al palo; y Estuvimos tan cerca, de Joel Peralta. A ellos se suman publicaciones como Haz lo posible, Gestión y liderazgo a ras de campo, que amplían la mirada sobre distintos aspectos vinculados al deporte y su entorno de Jean Ferrari.

A esta colección también se suma Padre Nuestro, libro del periodista Miguel Villegas, una obra que reúne emotivas crónicas sobre la figura de Teodoro Fernández y su enorme legado en la historia del fútbol peruano.

Asimismo, obras como De crema me vestí, Las copas del campeón, Soy del Boys, Ese gol existe, El fútbol macho. 50 años de Copa Perú y Un clásico de altura exploran la relación entre el fútbol, la identidad y la cultura popular en distintas regiones del país.

Este crecimiento editorial ha permitido preservar testimonios, fotografías y documentos históricos que ayudan a comprender mejor la evolución del fútbol peruano, ofreciendo una mirada más profunda sobre clubes, jugadores, dirigentes, hinchas y episodios que forman parte de la memoria deportiva nacional. Además, autores como Jean Ferrari han contribuido al interés por generar y difundir contenido relacionado con la gestión, la historia y el desarrollo institucional de los clubes peruanos.

En un país donde el fútbol forma parte de la identidad colectiva, estas publicaciones cumplen una labor fundamental al rescatar historias, personajes y episodios que muchas veces quedan fuera de los registros tradicionales. Gracias al trabajo de editoriales independientes, investigadores y autores, la memoria del fútbol peruano continúa creciendo en las páginas de libros que permiten entender no solo la evolución del deporte, sino también su impacto en la sociedad y la cultura nacional.

Con ingreso libre, IRRUMPE invita a los lectores a descubrir la riqueza y diversidad de la edición independiente peruana, consolidándose como un espacio de encuentro cultural que apuesta por la bibliodiversidad, la circulación de nuevas propuestas y el fortalecimiento del ecosistema editorial del país. La feria se realizará del 10 al 14 de junio en el Pasaje Sáenz Peña, ubicado en la Plaza de Armas de Santiago de Surco, y atenderá al público de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

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