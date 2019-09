La irrupción de Steven Rivadeneyra, el arquero del Municipal que trabaja para llegar a la selección peruana

En las últimas semanas, el nombre de Steven Rivadeneyra se ha popularizado por sus grandiosas intervenciones con el Deportivo Municipal. A pesar de los problemas dirigenciales de la institución edil, el portero de 24 años prefiere centrarse netamente en el plano futbolístico para continuar creciendo bajo los tres palos y tentar un llamado a la selección peruana.

1. ¿Cuál es el análisis de la temporada que viene realizando el Deportivo Municipal?



- Hoy en día hemos caído en un vacío. No ganamos hace cinco partidos. El participar en la Copa Bicentenario y el torneo local, por ahí, hizo que nos quedemos en “stand-by”. Pero tenemos que volver a la victoria. Hemos terminado el Torneo Apertura de la mejor manera, quedando en las posiciones de arriba. Ahora nos vemos plasmados en un octavo lugar, en el cual estamos peligrando nuestra participación en un certamen internacional el próximo año.



2. ¿Y la caída a este vacío tiene mucho que ver con los problemas dirigenciales?

- Nosotros separamos bien las cosas entre el tema futbolístico y dirigencial, pero quieras o no, a veces, estos temas se meten a la cabeza y llenan de preocupación y no te dejan tranquilo. Es un factor también dentro de los cuales hemos caído a este vacío.



Steven Rivadeneyra se ha consolidado como el arquero titular del Deportivo Municipal. (Foto: GEC)

3. Y es que el factor motivacional también se ve afectado por las deudas…

- Obviamente, porque hay responsabilidades. Algunos como cabeza de casa tienen la responsabilidad dentro del lugar. Influye bastante en el performance del día a día por las preocupaciones, pero esperemos que la dirigencia se ponga a punto y solo nos aboquemos a temas deportivos.



4. Al inicio de la semana no entrenaron, pero luego retornaron a las prácticas tras dialogar con la directiva. ¿Qué se habló respecto al tema?



- Ellos se han acercado; han dado la cara y nos han pedido las disculpas del caso. Es un gran paso por parte de ellos, quienes se han comprometido en hacer bien la gestión de aquí en adelante.



5. ¿Cómo un futbolista puede separar los problemas internos del plano deportivo?

- A veces es solo concentrarnos en el tema netamente futbolístico. Hacer las tácticas que te presenta el entrenador. Uno tiene que ser profesional en su trabajo. Es simplemente concentrarte en el balón. Después de eso pensar en los temas de solución para la problemática que se estuvo presentando en el Deportivo Municipal. Entrenamos tres o cuatro horas en la mañana y luego nos abocamos a hacerle caso al entrenador.



La extraordinaria atajada de Steven Rivadeneyra a Sebastián Penco, en el Deportivo Municipal vs. Sport Boys. (Video: Liga 1)

6. Otro problema, que se ha dado durante el transcurso del año, ha sido la pérdida de la localía. ¿Cómo les ha afectado esto?



- Es perjudicial para nosotros, porque tenemos que estar en constantes viajes todos los fines de semana. Igual Huacho no está tan cerca que digamos, ya que está a tres horas de Lima. Uno tiene que contar con un lugar caracterizado y saber jugar de una manera en su estadio. Eso quieras o no nos influye demasiado. Es un desgaste por así decirlo.



7. ¿Cómo calificas tu presente en la Liga 1?



- Personalmente, hasta ahora, bien por la continuidad que tengo en el Deportivo Municipal. Siempre he dicho que la continuidad te forma la confianza para afrontar partido tras partido y eso es importante en mi presente.



8. ¿Crees que has crecido profesionalmente en Deportivo Municipal?



- Sí, he crecido. Creo que mi vida siempre ha sido un constante aprendizaje y no dejaré de aprender. Producto de eso uno va creciendo y eso es importante en mi trabajo.



Los entrenamientos de Steven Rivadeneyra en Deportivo Municipal. (Foto: Agencias)

9. ¿Cuánto ha influido el entrenador Víctor Rivera en ese crecimiento?

- Muchísimo. El “Chino”, desde el año pasado, me brindó la confianza porque llegué lesionado. Es uno de los principales artífices en creer en mi persona. Gracias a Dios le retribuí con mi trabajo. Le debo mucho a él.

10. En las últimas fechas ganaste protagonismo por tus notables atajadas...

- Estoy agradecido por las palabras de la prensa y de las personas que ven mi trabajo. Todo lo tomo con tranquilidad y humildad, porque es producto de mi crecimiento. El fútbol es de momentos y hay que saber manejarlo.



11. ¿Piensas en un futuro llamado a la selección peruana?



- Claro. La ilusión de todo futbolista profesional es siempre estar ahí. Mi anhelo es llegar a formar parte de las filas de la selección nacional. Para eso trabajo también, para estar dentro del llamado del profesor. Espero que en algún momento se pueda dar.