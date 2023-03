Cuando estaba fino de cara al gol, una infortunada lesión frena el gran inicio de año de Irven Ávila. Convertido en ídolo de Sporting Cristal, este 2023 ha desatado la alegría celeste con goles en la Copa Libertadores y la Liga 1. Anotó el tanto de la victoria ante Huracán y volvió a aparecer ante Atlético Grau en el torneo local.

Sin embargo, una desafortunada jugada hizo que termine estrellándose con el panel publicitario del Estadio Alberto Gallardo, lo que le provocó una luxación de codo. Las imágenes en el recinto rimense estremecieron a los amantes del fútbol.

Apareció en el minuto 20 de juego para marcar el 1-1 parcial de Cristal sobre Gray, pero cinco minutos después en un choque con Eduardo Caballero, perdió el equilibrio y cayó sobre los paneles. De inmediato pidió la atención médica por la luxación de codo que sufrió en el brazo izquierdo.

Para tranquilidad de todos, Irven Ávila salió del estadio por sus propios medios, lo que hablaba por sí mismas de que estaba consciente y que no se trataría de una fractura. Sin embargo, hasta el momento no hay un parte médico de Sporting Cristal al respecto.

El Comercio envió la foto al médico deportivo mexicano Juan José Pérez, quien trabaja en Cruz Azul de México, para que nos oriente sobre un diagnóstico inicial sobre lo que puede pasar con Irven Ávila.

“Así de primera impresión, parece una luxación de codo. Pero para verificar que solo sea eso, tenemos que hacerle una placa, un estudio específico para ver que no exista fractura. Si es fractura, muchas veces termina en cirugía y hay que ponerle un clavo en el codo, darle reposo, puede ser entre 6 semanas a 8 semanas dependiendo del tipo de lesión que comprueben con el estudio”, comenzó diciendo el doctor Pérez sobre lo que puede haber pasado en el brazo del jugador de Sporting Cristal.

Grave lesión de Irven Ávila durante el partido de Sporting Cristal.

El hecho de que haya salido por sus propios medios habla de que no sería de gravedad. “Si en caso es luxación del codo izquierdo, la recuperación tarda aproximadamente un mes, pero ahí con una inmovilización del codo puede jugar. Si tiene 32 años, no hay ningún problema, ahí la edad no es bronca”, acotó el galeno.

“¿Cómo se recupera de lesión de una luxación? Con dos o tres semanas de terapia, su inmovilizador para poder jugar de codo y no es grave para un futbolista esa lesión”, sentencia el especialista mexicano.

Se espera alguna comunicación oficial de Sporting Cristal para conocer más detalles de la lesión de Irven Ávila y el tiempo que podría estar fuera de los campos. El cuadro celeste lo necesita para afrontar la Copa Libertadores en abril próximo.

