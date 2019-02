Iván Santillán no jugará en Veracruz: se frustró fichaje del peruano por 'Tiburones Rojos' El peruano Iván Santillán no fue registrado por Veracruz, debido a la falta de un documento que no envió Real Garcilaso

Iván Santillán es jugador de Real Garcilaso desde el 2012. (Foto: Jesús Saucedo / GEC))