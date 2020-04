Jaime Duarte trabaja en menores en Alianza. Este año dirigió al primer equipo ante Racing tras la salida de Bengoechea. (Foto: Paco Sanseviero/ Archivo El Comercio)





-¿Cómo se concretó la captación de Aguilar en Alianza Lima?

Mi responsabilidad directa en Alianza Lima es la captación de talentos. Kluiverth Aguilar vive cerca de la sede del Regatas por la Panamericana Sur. A su papá le dijeron si podía jugar por el club en el 2015. Al exponerse en ese equipo muchos clubes comenzaron a tener la intención de reclutarle. Los que trabajamos en menores tenemos mapeados a todos los jugadores. A Kuliverth lo conocemos desde que tenía 10 años.

-¿Su fichaje fue antes o después del Sudamericano Sub 17?

En el 2018 jugamos contra Sporting Cristal y lo volví a ver. Allí pensé que lo habían fichado. En ese equipo jugaba de volante o de central. Era marzo, hace más de dos años. En ese tiempo, la Sub 17 se estaba preparando con la selección porque iban a jugar el Sudamericano y, supuestamente, también iban a ir al Mundial (nos quitaron la sede). En ese tiempo pasaban más tiempo con la selección y pocos partidos con su club.

Aguilar en la reserva de Cristal, el tercero desde la izquierda. (Foto: Facebook Sporting Cristal)

-¿Terminó de convencerlo en los amistosos de la Sub 17?

En mayo o junio del 2018 lo fui a ver a los amistosos de la selección en la Videna. La verdad es que Kluiverth llamaba la atención porque cada vez que jugaba mostraba su potencia y velocidad. Cuando lo vi en esos partidos contra Uruguay y Argentina ya lo vi más grande, más fuerte y ya jugaba de lateral derecho. Rápidamente me gustó.





Un regalo para quien considero mi sucesor. Tiempo antes de su debut. Te tengo fe, Kluiverth. Feliz navidad! pic.twitter.com/xLd1XlshAa — Jaime Duarte (@JaimeDuartePeru) December 25, 2019

-¿Es verdad que pensaban que su pase pertenecía a Alianza Lima?

En uno de esos partidos amistosos se me acercó Virgilio Alzamora, quien es su representante. Yo lo conocía desde hace mucho tiempo. Recuerdo que le dije que me gustaba mucho, pero que entendía que ya había fichado por Sporting Cristal. Y él me dice que Aguilar solo estaba prestado hasta finales del 2018 y hasta me comentó que era hincha de Alianza Lima. Allí recién le dije que me gustaría tenerlo. Si lo hacía antes hubiera sido poco ético.

En la reserva de Alianza. (Foto: Facebook Alianza Lima)

-¿Quién lo ubica como lateral derecho?

El que lo pone como lateral derecho es Carlos Silvestri, en la selección peruana Sub 17. Él llamaba la atención por su somatotipo. Ya estaba referenciado desde hace mucho tiempo, desde que tenía 10 años ya lo estábamos siguiendo. Un scouting primero visualiza y después hace el contacto. Yo fui el que contactó a su papá. Su papá recordó que yo jugaba en esa posición.

Jugadas de Kluiverth Aguilar durante su debut

-¿Los invitaste a ver partidos de Copa Libertadores en el 2019?

Eso ocurrió cuando ya había firmado por Alianza. A mediados del 2018 entablo contacto con él. Lo primero que le dije al papá es que Kluiverth iba a ser el próximo lateral derecho de la selección peruana. En ese tiempo Aguilar tenía 15 años, fuimos a almorzar a Mi Barrunto. Lo único que estaba pendiente era que venciera su préstamo en Cristal. En esos meses que venían, él ya no jugó mucho por su club porque más tiempo pasaba en la selección. De ahí, en el 2019, le hicimos un contrato por 3 años.

-¿Cómo se decidió su promoción al primer equipo?

Empezó a trabajar con la Sub 18, que trabajaba junto a la Reserva en el Esther Grande. Miguel Ángel Russo lo invita al primer equipo y luego le pide a la dirigencia que lo incluya en la lista de la Copa Libertadores. Pero no se podía porque no tenía carné de futbolista profesional, es un proceso que se debe seguir. Recuerdo que tenía que jugar una cantidad de partidos en la Sub 18 y luego en Reservas. Aguilar sobre salía siempre por su fuerza y velocidad.

-¿Crees que Bengoechea demoró un poco en hacerlo debutar?

Pablo reconoció que tuvo mucho cuidado para hacerlo debutar. Me parece que lo hizo bien.

Kluiverth Aguilar se refirió a la importancia de Pablo Bengoechea | Instagram Revista Blanquiazul

-¿Cuánto tiempo llevó la negociación de Aguilar con el City Football Group?

Esa negociación empieza en el Sudamericano Sub 17. Yo cuando fui al torneo vi a un montón de scouting. Recuerdo que lo llamaban “la joya” junto a un defensor de Brasil. Hace un año comenzó a gestarse esa negociación. Los dirigentes del Manchester City vinieron a Lima en enero de este año para gestionar los documentos. Kluiverth, incluso ya pasó exámenes médicos.

-¿Crees que Kluiverth será incorporado rápidamente a un club de Europa? ¿O lo prestarán a un equipo de otro continente?

Es un chico de 16 años que está viviendo su proceso. Ya ese grupo de empresarios tomarán la decisión. Pero ojo que Aguilar ha significado una inversión importante. Es la primera vez que sucede algo así en el fútbol peruano. Y quienes lo han observado son personas cercanas a Pep Guardiola. Ojo con eso.

-¿Aguilar será convocado a una selección mayor antes de jugar por la Sub 20? ¿Se podría saltear esa etapa?

Espero que vaya a una buena liga y que viva su proceso como lo hizo Paolo Guerrero. Kluiverth es como la chapita ganadora. El jugador que es “diferente” se puede saltear todos los procesos. Yo me acuerdo cómo fue cuando debutó Jefferson en el primer equipo. Fue por una ilusión y yo mismo fue quien llamó a Charo (mamá de Farfán). Aguilar cumple en mayo 17 años. Por su biotipo aparenta otra edad, pero su cerebro aún es de 17 años. No sé si juegue en estas Eliminatorias, pero ojo que Corzo y Advíncula ya tienen más de 30 años y esa competencia durá más de dos años.

