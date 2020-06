Las iniciativas en el fútbol peruano se valoran el doble, y más en tiempo de cuarentena. Los procesos formativos pueden verse deteriorados en esta dura etapa, pero las ideas de cambio e innovación permiten que esto no suceda. Si hablamos de este tema, Alianza Lima va tomando la delantera con la propuesta de captación virtual y a cargo de ello está Jaime Duarte quien viene enfocando su atención en esta categoría desde hace muchos años atrás.

El apodo de ‘Chiquillo’ siempre será acorde a su dedicación y en esta oportunidad nos cuenta un poco sobre el objetivo de esta área y lo que se viene para el club a nivel general con una idea que parte de un modelo de escuelas como Boca Juniors y River Plate que buscan guiar a los futbolistas desde la edad más corta.

Alianza Lima presentó el proyecto de Captación Virtual que fue lanzado desde el área de Captación de Menores de Alianza Lima que lidera Jaime Duarte y pertenece a la Gerencia de Planeación y Desarrollo Deportivo que está a cargo de Daniel Ahmed. El objetivo principal es que jugadores de las categorías 2006 a la 2011 muestren sus cualidades y tengan la posibilidad de llegar a Matute.

¿Cómo ve esta oportunidad de un nuevo proyecto para el club?

Siento que esta es una oportunidad grandísima para el club en general en su historia. El Plan de Desarrollo es algo muy ambicioso y muy fuerte compuesto de muchas áreas como desarrollo humano y social. Tiene buena sostenibilidad. Inversión en el fútbol es potenciar todo los elementos que te ayudan a salir adelante.

El club ha mejorado mucho en todo este tiempo...

Yo he tenido la oportunidad de estar en un Alianza quebrado, pero el scouting en mi área es distinto en estas épocas. Ya tengo una oficina, tres scouts y analizamos todo lo que nos da la tecnología para hacer un barrido a nivel general de todo lo que puede haber.

¿Hay más orden en todo aspecto?

El hecho de estar en orden te genera funcionamiento. Te da más eficiencia porque puedo tener hambre de todo, pero si no doy la talla con la exigencia y suficiencia no puedo avanzar. Tengo que tener gente que aporte y muchas veces si quieres un jugador debes de ver los requisitos para obtenerlo.

Paolo Guerrero y el equipo de Alianza Lima, previo a un partido de menores. (Álbum de Benjamín Navarro)

¿Se ha conversado sobre el torneo de reservas o categorías menores?

Respecto a reservas no tengo mucho conocimiento, va a ser un proceso largo para regresar. Eso sí, cuando mi área regrese a la normalidad nos va a agarrar fortalecidos por lo que vamos haciendo, tenemos una capacitación permanente.

Van un paso adelante porque este proyecto es nuevo en el país

Nosotros no somos inventores de estos, lo vimos en Boca y River Plate. Nos hemos dividido para ver los vídeos, conocer sobre el fútbol infantil porque son 305 videos entre las 6 categorías y somos 4 los que trabajamos en el área. Los chicos sufren y esta situación los estanca, pero esto es una manera de incentivar el desarrollo del deporte. Solo estamos viendo fútbol base por ahora.

Alianza Lima lanzó el 'Aula Virtual Blanquiazaul' para sus divisiones menores. (Foto: @ClubALoficial)

¿Cómo es la elección de jugadores?

Todo es por filtros, los que llamemos no van a pasar directo. Cuando se pueda hacer la reunión, los juntamos a todos y hacemos un equipo nube. Ese equipo nube enfrenta a nuestro equipo y si da la talla lo invitamos para que tengan un periodo de adaptación.

De todas maneras verlo en vídeo no es lo mismo que en persona

En uno o dos minutos no se puede dar una decisión final. La idea es que se muestren enviando sus mejores jugadas. Esto no es algo ideal, pero le damos un aliciente a los chicos dándoles a entender que estamos pendientes ayudándolos también en el aspecto psicológico. Enviamos mensajes a todos los recepcionados, pero no significa que han pasado el filtro. La próxima semana se pondrá en la web los jugadores que han pasado.

Alianza Lima anunció captación virtual de talentos.

A nivel formativo, esto también los ayuda a sacar ventaja. Otra idea es que puede forjar una identidad con el club

En esas edades pueden jugar en un equipo, pero no pertenecen a él. Yo siento que estamos ganando terreno. Los papás van a querer llevar a sus hijos al lugar donde los van a formar bien. Donde ven que hay orden y el trabajo es serio. Eso ya depende de ellos.

¿La identidad pasaría a segundo plano?

La identidad también se forma en los niños. El tema de identificarse con el club depende del tiempo. Influye el buen trato porque puedes tenerle cariño, pero no sentirte identificado.

