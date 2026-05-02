Tiene 40 años, el 5 de mayo de cumple 41, muchos lo recuerdos como técnico de la Selección Peruana Sub20 en el 2022-2023 y como asistente de Juan Reynoso en la Blanquirroja como Puebla y Cruz Azul, pero desde hace tres temporadas en el fútbol peruano, Jaime Serna ha puesto en el mapa a CD Moquegua: primero llevando a la institución al ascenso en la Liga 1 y, posteriormente, ubicando -con su plantel- al equipo en la media tabla de posiciones del Torneo Apertura. Los moqueguanos ya vencieron a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, ahora ‘sueñan’ con un partidazo en Matute.

-Jaime, vamos 12 fechas del Torneo Apertura, ¿cuál es el balance de CD Moquegua?

El balance es positivo, sabiendo que es la primera experiencia en lo deportivo y gestión para el club. Nos costó en las primeras fechas, lo tenemos claro en cuanto a resultados, pero el rendimiento siempre estuvo claro en lo que queríamos, a qué jugábamos, sabiendo a quién nos enfrentábamos. Hoy, teniendo 16 puntos, esperemos cerrar estas últimas cinco fechas en lo más alto de la tabla de posiciones, para ya pensar en la última parte del torneo.

-Han ganado tres de los últimos cuatro partidos, ¿qué cambió de Moquegua?

Primero era la adaptación. Yo siempre comento que el partido con Melgar nos desnudó, hablando deportivamente. Hubo esa fuerza mental porque sí nos costó en todos los aspectos, sabiendo que la Liga 1 es totalmente distinta a la Liga 2. Hay jugadores de jerarquía, pero después del partido con Melgar, tuvimos ya resultados importantes.

Después, por ahí perdimos dos y volvimos en esa línea ascendente, pero creo que cambió esa fuerza mental, que nos unió más esa derrota después de Melgar, siempre lo comento en la charla de entrenamiento. Ahora, hay que seguir con esa humildad porque venimos en una muy buena línea ascendente.

-Después del partido de Melgar, que comentas, ¿cómo trabajaste el liderazgo?

Con trabajo, somos un comando técnico muy empático con el jugador, nos reinventamos e intentamos buscar esa mejor versión del jugador. A veces lo técnico-táctico seguro que es importante, pero también es importante poder escuchar al jugador. Tuvimos muchas charlas individuales, yo recuerdo que cité a 6 a 7 jugadores a la casa, tuvimos esa cercanía enseñándole videos a los jugadores de sus mejores momentos y poder reinventarse ellos también. Entonces, fue algo importante que después casi de un mes y medio, el club se siente más fuerte.

-Los videos han sido fundamentales…

Sí, tal cual. Tenemos una lista de lo positivo y por mejorar que pasa en el día a día en nuestro club. Eso es muy importante, pero sí hay cosas que tuvimos que mejorar y, como te repito, nos reinventamos, tanto ellos como nosotros y esas charlas individuales nos hicieron más fuertes. Hoy gestionar en lo deportivo es muy importante en todos los aspectos y, después, seguro que en lo técnico-táctico lo reforzamos, sabiendo en las fortalezas y debilidades que tenemos nosotros como equipo.

-De cara a lo que es la data, ¿cómo jugarle a Alianza, la mejor defensa del campeonato?

Primero, es un club muy grande. Conozco lo que tiene en el día a día en lo deportivo, gestión, trabajé con Franquito Navarro en la selección y, a comienzo de años, ellos intentaban poder estar en los primeros lugares. Hoy con la derrota de Los Chancas, quedan primeros. ¿Cómo jugarles? Es totalmente distinto, es otra estrategia, cada partido manejamos, dependiendo el rival que nos toca y hoy nos toca un rival con muy buenas características, con buenas individualidades, sabiendo lo que ellos buscan. Ellos, con su gente y con el buen momento que están pasando, seguro van a querer presionar los primeros minutos, ser contundentes, pero nosotros estamos muy fuertes, no la van a tener nada fácil.

Jaime Serna también ha sido asistente en UTC, Real Garcilaso y Carlos A. Mannucci. (Foto: CD Moquegua)

-Saliendo del partido y lo que es Moquegua, ¿qué representa esta localidad para el equipo?

Nos costó en las primeras cuatro fechas que estuvimos fuera. Además, pensábamos que ya íbamos a hacer los cambios en Lima, nos costó mucho la hinchada en lo personal. Como comando técnico, tengo tres temporadas y haciendo un feedback con mi comando técnico, hemos perdido cuatro partidos este de local. Esta es una estadística muy importante para nosotros. Entonces, volver a la ciudad de Moquegua después de 13 años que no tienen fútbol profesional, nos hizo sentir importantes en todos los aspectos: hinchada, conocemos muy bien el campo, jugar a las 11 o a la 1 es muy complejo y poder llegar a esta ciudad tan hermosa, si no vienes por Tacna, te comes cuatro horas de viaje a Arequipa a Moquegua. Se le hace complejo llegar a Moquegua. Entonces, esos detalles, influyen en el resultado del del fin de semana.

-¿Qué diferencia a Moquegua con otras plazas de provincia?

El campo, lo conocemos muy bien. Por ahí, hay algunos bachecitos y nosotros sabemos en dónde lo podemos complicar. Yo siempre hablo con Renzo Figueroa y Carlos Grados y les pregunto: “¿En qué lugar del campo quieren jugar, si por el lado norte, sur, dependiendo del sol? Son esos detalles que por ahí pueden decir, “Oye, qué tonto, ¿no?”, pero sí son momentos que por ahí nos hacen más fuerte y por ahí se refleja en el resultado.

-¿Qué necesita actualmente el equipo para seguir sosteniendo?

De todos, no solo de los jugadores y del comando técnico, hoy necesitamos de los directivos. En lo económico estamos al día, eso es muy importante. Sí tenemos algunas deficiencias con los campos, pero esa fuerza mental, esa unión de nosotros en general, tanto comando técnico, jugadores, utileros, físicos, nos hace más fuertes y hoy necesitamos de todos Hoy hablando en la charla, se les dije: ya comienzan las tarjetas amarillas, vienen las lesiones.

Jaime Serna no tiene un 11, tiene un equilibrio y yo sé que, si ya se lesiona el que va a estar por este, va a hacerlo de la mejor manera. Entonces el plan estratégico de Moquegua para poder sostenerlo es que todos los 29 juren este al 100%. Eso es exclusivamente trabajo de nosotros.

-Justo hablas de ti mismo, ¿quién es Jaime Serna y qué quieres dejar en Moquegua?

Primero, dejar un legado. Tengo muchos años en lo deportivo: como asistente, jugador, etc. En estos tres años, nosotros queríamos demostrar el trabajo. Estoy agradecido con mi comando técnico, son el respaldo siempre mío en el día a día, pero ¿qué es lo que busco? Dejar un legado al club y que ellos sepan que no solo es el día a día, sino pensar en el macro, para que puedan sacar jugadores de Moquegua. Hay muchas cosas por mejorar, eso ya queda en interna y eso es lo que nosotros buscamos: poder crecer el fútbol peruano.

Andamos por buen camino, hay comunicación entre el CT y directivos, y ellos saben lo que nosotros buscamos. A futuro, pensando en lo personal, uno busca tener ir a un mejor club con mejores posibilidades, etc. Sé que esto es paso a paso y hay que seguir trabajando. Tengo contrato hasta final de temporada y mi presente es Moquegua, poder llegar a un torneo internacional. El 2024, este equipo estaba peleando el descenso en Liga 2, se ascendió a Liga 1, este y hoy estamos muy cerca de la Sudamericana.

-¿Cuál es tu manera de ver menores? Tienes a Amasifuén como titular en el lateral izquierdo…

Nico, anda bien. Yo estuve mes y medio en el Sudamericano Sub20. No es solo Nico, el año pasado tuvimos también jugadores en el ascenso. Hay que recordar que te piden cuatro Sub 23. Lo traje a ‘Panchito’ López que estuvo conmigo, Bryan Rivera, Santibáñez que lo tuve, etc. Ese abanico me permitió poder tener ese ascenso. Hoy, a Amasifuén fue le va muy bien. En menores está el profe Hernández, lo dirigí en el 2009 o 2010 en la ‘U’ y hoy es el encargado de menores. Hay mucha comunicación la idea es poder tener ese legado, Eso es muy importante porque no es solo para Jaime Serna, sino para poder tener ese marco en el fútbol peruano.

Hoy a Amasifuén es un claro ejemplo que tuvo muy buena base en Alianza. Por ahí, no tuvo minutos el año pasado en Cienciano y hoy le está yendo muy bien. Esperemos que siga en esa línea ascendente, pero te repito, nosotros como comando técnico, siempre buscamos la mejor versión del jugador y es un claro ejemplo lo que comenta de Amasifuén.

Jaime Serna tuvo un pasado como asistente técnico de Juan Reynoso y DT de la Selección Peruana Sub20. (Foto: FPF)

-¿Cuál es tu mirada de la reorganización del fútbol de menores en la FPF?

Es bien compleja esa pregunta, yo creo que tiene que ser para los de la Federación. Esa pregunta va a ser importante para los de la Federación, Raúl, hoy sé que están haciendo mucho esfuerzo, Esperemos que el 2027, ese torneo sea más amplio para que los chicos tengan más minutos.

-Finalmente, ¿cómo miras el presente de los técnicos peruanos?

Esa pregunta si me la han repetido, no sé si es atípico. Primero, este equipo respeta los procesos y eso es rescatable. Yo siempre digo que en el fútbol no es por agradecimiento, es por capacidad. Yo siempre digo que el fútbol no es suerte, es de trabajo y los que saben ver el fútbol decían: ‘Oye, no creo que va a jugar bien, lástima que recién está comenzando después de muchos años en Liga 1’. Pero hoy me hago la pregunta, yo y sé que también entrenadores peruanos con mucha capacidad, está el profe Araujo en la ‘U’, en Liga 2, hay muchos. Sé que le van a llegar la oportunidad y, repito, estamos capacitados para para cualquier proyecto importante.

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