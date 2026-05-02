Por Raúl Castillo

Tiene 40 años, el 5 de mayo de cumple 41, muchos lo recuerdos como técnico de la Selección Peruana Sub20 en el 2022-2023 y como asistente de Juan Reynoso en la Blanquirroja como Puebla y Cruz Azul, pero desde hace tres temporadas en el fútbol peruano, Jaime Serna ha puesto en el mapa a CD Moquegua: primero llevando a la institución al ascenso en la Liga 1 y, posteriormente, ubicando -con su plantel- al equipo en la media tabla de posiciones del Torneo Apertura. Los moqueguanos ya vencieron a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, ahora ‘sueñan’ con un partidazo en Matute.

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