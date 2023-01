Jairo Concha es el nuevo ‘10′ de Alianza Lima . Por primera vez se mostró así en la ‘Tarde Blanquiazul’, encargado de guiar al conjunto victoriano ante Junior de Barranquilla , y luego del encuentro reveló cómo llegó a tener ese ‘privilegio’ tan considerado en el mundo del fútbol. El propio Jefferson Farfán tuvo la iniciativa tras su retiro, reveló el mediocampista nacional.

MIRA | Luis Advícula se despide de Carlos Zambrano tras su fichaje por Alianza Lima

“Él me la dejó”, señaló el exjugador de la San Martín al final de la presentación del conjunto victoriano, que terminó en victoria 2-1 del equipo comandado por Guillermo Salas. “Es una responsabilidad llevar ese número en cualquier equipo, pero en Alianza es distinto y espero tener un buen año”, dijo en diálogo con la prensa local.

“El año pasado lo conversamos, creo que él ya sabía un poco de su retiro y me dijo que si se iba me la dejaba a mí y fue así. Me dijo que ya había hablado y le agradecí porque es un lindo gesto, sobre todo por la calidad de jugador que es él”, detalló Concha. “Estoy contento. Es un honor, la voy a llevar con responsabilidad”, sentenció al respecto.

Con Jairo Concha en el campo, Alianza Lima se impuso en su primer duelo internacional de preparación con miras a la temporada 2023, donde se ha planteado buscar el tricampeonato nacional en la Liga 1 y hacer una digna campaña en la Copa Libertadores.