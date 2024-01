Jairo Concha formó parte de la presentación, en conferencia de prensa, de los refuerzos 2024 de Universitario de Deportes y compartió algunos detalles sobre su decisión de vestirse de crema esta temporada.

Cuando me dijeron que me querían me puse feliz y la verdad es que no pensé mucho la decisión porque este año es importante para el club porque se cumplen 100 años y entonces quería formar parte del club para conseguir los objetivos”, dijo el ex Alianza Lima.

¡NO LO PENSÓ! En la presentación de los refuerzos 🎙️, Jairo Concha ⚽ habló sobre el contacto con @Universitario 🟠 para ficharlo en esta campaña. El volante no dudó en demostrar su alegría 🤩 de jugar con el cuadro merengue.



📹 Universitario pic.twitter.com/xenlTYWcpi — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 19, 2024

“Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha y esperemos que me toque mañana (sábado) jugar algunos minutos para poder seguir adaptándome al equipo”, agregó.

Hincha de toda la vida

“No sé si todos sabían, pero yo soy hincha de la ‘U’ desde que tengo uso de razón. He llegado al club al que quiero”, aseguro Concha.

En esa línea, dijo que en estos primeros días en el club se ha sentido muy querido. Me voy adaptando bien. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera.”, dijo el ex Alianza Lima.