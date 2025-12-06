Se va al compadre: Jairo Vélez es nuevo jugador de Alianza Lima

El Comercio pudo conocer que Jairo Vélez es nuevo jugador de Alianza Lima, luego de que el club blanquiazul acepte pagar más de 200 mil dólares por su claúsula de salida. El mediocampista ya comunicó su decisión a César Vallejo, dueño de su pase, dejando encaminada su llegada a Matute para los próximos días. Con esto, el volante cerrará una de las contrataciones más importantes del mercado.

El fichaje de Vélez representa un movimiento estratégico para Alianza Lima, que busca renovar su plantel y sumar mayor creatividad en el mediocampo. El jugador, que también cuenta con nacionalidad peruana, llega sin ocupar plaza de extranjero, un detalle clave para la planificación del plantel íntimo. Su incorporación apunta a reforzar la generación de juego y la profundidad ofensiva para afrontar la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes quedó descartado como opción, ya que Vélez no logró llegar a un acuerdo de renovación pese a haber sido una pieza importante en el título crema. La falta de consenso en las negociaciones aceleró el interés de Alianza Lima, que aprovechó el escenario para presentar una propuesta más sólida y atractiva para el futbolista.

La llegada del mediocampista será pronta, una vez que se formalicen los documentos con César Vallejo. Alianza Lima confía en anunciarlo oficialmente como su nuevo refuerzo en los próximos días, reafirmando su intención de construir un equipo competitivo para la próxima temporada y volver a pelear por los primeros lugares.