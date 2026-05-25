Luego de conquistar el Torneo Apertura con Alianza Lima, Jairo Vélez compartió sus sensaciones y no ocultó su emoción por el logro alcanzado. El mediocampista resaltó su fe y preparación personal para aportar al equipo en momentos decisivos. “Estoy agradecido con Dios, creo que todo viene de él y personalmente me preparo para esto, para poder apoyar a mi equipo. Gracias a Dios pude marcar en este partido, no venía marcando”, afirmó en diálogo con Juego en Corto.

Vélez también subrayó la exigencia del encuentro y cómo ese contexto lo motivó a dar un plus dentro del campo. “Yo creo que en este tipo de partidos dan ganas porque hay mucha tensión, son partidos muy complicados por donde los veas”, agregó.

El futbolista íntimo hizo énfasis en el trabajo colectivo como clave del título. “Estoy disfrutando, muy contento. Queda demostrado el trabajo de todo el equipo, no solamente de uno sino en conjunto el equipo ha tenido un buen rendimiento y eso nos ha llevado a ganar el Torneo Apertura”, sostuvo.

Asimismo, recordó los momentos más complicados de la temporada, cuando el equipo fue duramente cuestionado. “El momento del año más difícil fue a principios del año, luego de la eliminación de 2 de Mayo. Ahí fue donde se nos vino más la crítica al equipo, y a partir de ahí quedaron muchos rumores”, explicó.

Finalmente, Vélez reconoció que incluso en la victoria hubo presión externa sobre el comando técnico. “Otro momento duro fue cuando ganamos en casa y pedían la salida del técnico. Esos fueron los momentos más duros que como jugadores lo sentimos, pero a la vez nos ayudó porque nos fortaleció como equipo”, concluyó.