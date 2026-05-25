Por Redacción EC

Luego de conquistar el Torneo Apertura con Alianza Lima, Jairo Vélez compartió sus sensaciones y no ocultó su emoción por el logro alcanzado. El mediocampista resaltó su fe y preparación personal para aportar al equipo en momentos decisivos. “Estoy agradecido con Dios, creo que todo viene de él y personalmente me preparo para esto, para poder apoyar a mi equipo. Gracias a Dios pude marcar en este partido, no venía marcando”, afirmó en diálogo con Juego en Corto.

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