Jairo Vélez rompió su silencio sobre su salida de Universitario de Deportes y explicó los motivos que lo llevaron a no continuar en el club crema tras cumplir su préstamo. El mediocampista señaló que la falta de una decisión clara terminó inclinando la balanza en su futuro profesional.

“Yo creo que son decisiones. En mi caso, yo estuve un año en Universitario, vine a préstamo de Vallejo. Como jugadores, como profesionales, quieres siempre tener un trabajo seguro y partió de ahí. No se dio la compra, se cumplió el año del préstamo, no se llegó a un acuerdo y creo que eso fue lo que pasó”, comentó en Juego en Corto.

El volante también confesó que la incertidumbre terminó siendo un factor clave en su decisión de buscar nuevos rumbos. “Yo esperé todo un año, y si en un año no se decidieron por mí, te pone a dudar. Me pongo a pensar en mi familia, yo no me quiero ir de vacaciones pensando en que si voy a seguir o no”, agregó.

En esa línea, Vélez dejó en claro que su prioridad siempre fue mantener la estabilidad laboral y continuar creciendo como profesional. “Esto es fútbol y yo me debo a mi trabajo, trato de ser un profesional en todos lados, siempre trato de cumplir con mi trabajo y nada más”, sostuvo.

Finalmente, el mediocampista destacó la oportunidad que se le presentó en Alianza Lima, club con el que terminó celebrando el título del Torneo Apertura. “Se me dio la oportunidad de llegar a Alianza y estoy muy agradecido. Mi compromiso, mi trabajo y cariño está para Alianza”, concluyó.