Por Redacción EC

Jairo Vélez rompió su silencio sobre su salida de Universitario de Deportes y explicó los motivos que lo llevaron a no continuar en el club crema tras cumplir su préstamo. El mediocampista señaló que la falta de una decisión clara terminó inclinando la balanza en su futuro profesional.

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