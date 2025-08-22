Universitario de Deportes se despidió con la frente en alto de la Copa Libertadores 2025. Luego de caer goleado 4-0 en el partido de ida jugado en el estadio Monumental, los cremas fueron a Brasil y sacaron un honroso empate sin goles ante Palmeiras, catalogado como el mejor equipo de la actual edición del certamen.

Para el duelo disputado en el Allianz Parque de Sao Paulo, Jorge Fossati realizó algunos cambios sorpresivos en el once titular con respecto al que jugó en Lima hace una semana. Dentro de las variaciones estuvo Jairo Velez, el futbolista que llegó esta temporada procedente de César Vallejo. Vélez fue el mejor en el ataque crema y apunta a tener minutos en el clásico de este domingo ante Alianza Lima.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Desde el punto de vista del resultado, es el mejor, porque venir aquí, a una plaza complicada, y empatar es un buen resultado”, declaró el atacante merengue, quien jugó al lado de Diego Churín.

“Las cosas pasaron así, no era algo que querías y ahora toca mirar hacia adelante, enfocados en el ‘Clásico’. Siempre es importante jugar y sumar minutos”, añadió.

🎙 Jairo Vélez, jugador de Universitario: "Desde el punto de vista del resultado, es el mejor, porque venir aquí, a una plaza complicada, y empatar es un buen resultado. Las cosas pasaron así, no era algo que querías y ahora toca mirar hacia adelante, enfocados en el 'Clásico'.… pic.twitter.com/76YpG00lCm — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 22, 2025

Universitario vs Alianza Lima: ¿Cuándo se jugará?

El segundo clásico del fútbol peruano se llevará a cabo este domingo 25 de agosto en el estadio Monumental de Lima. Por la fecha 7 del Torneo Clausura, Universitario de Deportes y Alianza Lima medirán fuerzas tras disputar sus respectivos partidos internacionales.

Tras la expulsión de Binacional del campeonato, Universitario es el nuevo líder del torneo con 14 puntos, mientras que Alianza Lima se mantiene en el quinto lugar con 11 unidades. Ambos se juegan todo en el clásico antes de la para del campeonato por la fecha FIFA en la que la selección peruana disputará sus últimos dos partidos por Eliminatorias 2026.

******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.