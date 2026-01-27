Presidente de 2 de Mayo: “Vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima”

¿Qué pasará con los jugadores separados de Alianza y cuál es la verdad sobre el caso Aquino?

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

En medio de la difícil situación extradeportiva que vive Alianza Lima, Jairo Vélez optó por mantener el foco en lo futbolístico y evitar declaraciones en torno a la denuncia que involucra a jugadores del club. El mediocampista aseguró que el plantel se encuentra concentrado en el inicio del Apertura y en los objetivos trazados para el campeonato.

Alianza debutará este viernes 30 de enero como visitante ante Sport Huancayo , una de las plazas más exigentes y luego recibirá a Comerciantes Unidos en Matute por la segunda fecha del torneo.

Para Vélez, el arranque es clave si el equipo pretende ser protagonista de la Liga 1 desde el inicio.

“Si queremos empezar el objetivo final tenemos que empezar con el pie derecho. Estamos metidos en lo que realmente IMPORTA”



Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/yumuyYXeQT — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 27, 2026

“Queremos arrancar de una buena manera. Es una plaza muy difícil, pero siempre es bueno ganar y si queremos lograr el objetivo final tenemos que empezar con el pie derecho”, señaló el jugador.

El volante también dejó entrever que el plantel ha optado por aislarse del ruido externo para enfocarse en el trabajo.

“Estamos metidos en lo nuestro, en lo que realmente importa”, sostuvo, en referencia al presente del equipo y la preparación para los próximos compromisos.

De cara al duelo ante Huancayo, Vélez destacó el esfuerzo colectivo y la evolución en la idea de juego. “Venimos trabajando con buena disposición del equipo, estamos encontrando la idea para el partido que viene”, apuntó.

Alianza Lima buscará sumar sus primeros puntos fuera de casa y llegar con confianza al estreno como local.