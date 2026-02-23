Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para Jairo Vélez aún falta mucho para poder sacar conclusiones. (Foto: Alianza Lima)
Para Jairo Vélez aún falta mucho para poder sacar conclusiones. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

El mediocampista blanquiazul, Jairo Vélez destacó la importancia de mantener la concentración y no apresurarse en sacar conclusiones con respecto a los resultados de Alianza Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: