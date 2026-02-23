El mediocampista blanquiazul, Jairo Vélez destacó la importancia de mantener la concentración y no apresurarse en sacar conclusiones con respecto a los resultados de Alianza Lima.

“Estamos enfocados en nosotros. Esto recién empieza, vamos cuatro fechas y vamos partido a partido. Toca hacer un partido inteligente en la altura”, señaló el jugador, dejando claro que el grupo no pierde el foco pese a la exigencia del calendario.

El próximo compromiso ante UTC llevará a los íntimos a una plaza complicada, donde las condiciones geográficas suelen influir en el trámite del encuentro.

Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima



Por ello, el comando técnico trabaja en una estrategia que combine orden, posesión y manejo de tiempos para contrarrestar los efectos de la altitud.

Vélez remarcó que el plantel entiende la dificultad del escenario, pero confía en la preparación realizada durante la semana. La consigna es sumar fuera de casa y sostener el rendimiento mostrado en las primeras jornadas.