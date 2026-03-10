Alianza Lima consiguió un triunfo importante ante Melgar en Matute, en un partido que muchos consideran el mejor desempeño del equipo blanquiazul desde el inicio del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Pablo Guede mostró mayor solidez colectiva, intensidad en la presión y eficacia en ataque para superar al cuadro arequipeño.

Uno de los jugadores que destacó en el encuentro fue Jairo Vélez, quien participó activamente en el juego ofensivo del equipo y valoró el rendimiento mostrado por el plantel, aunque pidió mantener la calma pese al buen resultado.

“No somos los peores cuando no nos salen las cosas ni los mejores ahora que se pudo ganar bien”, señaló el futbolista, en referencia a las críticas que recibió el equipo en las primeras fechas del campeonato.

“No somos los peores cuando no nos salen las cosas ni los mejores ahora que se pudo ganar bien. Lo más grande que puede encontrar un jugador es la SELECCIÓN, yo estoy dispuesto”



Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/MM4ZCxyKIX — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 10, 2026

El volante también fue consultado sobre la posibilidad de ser considerado para la selección peruana y no dudó en expresar su disposición para vestir la camiseta nacional si llega el llamado.

“Lo más grande que puede encontrar un jugador es la selección, yo estoy dispuesto”, afirmó Vélez.

La victoria ante Melgar le permite a Alianza Lima ganar confianza en las primeras fechas del campeonato y encontrar mejores sensaciones futbolísticas, en un momento en el que el equipo busca consolidar su idea de juego y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura.