Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima consiguió un triunfo importante ante Melgar en Matute, en un partido que muchos consideran el mejor desempeño del equipo blanquiazul desde el inicio del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Pablo Guede mostró mayor solidez colectiva, intensidad en la presión y eficacia en ataque para superar al cuadro arequipeño.
TE PUEDE INTERESAR
- Prohibición de venta de GNV: ¿Qué ajustes económicos realizan los taxis amarillos y apps de movilidad ante la crisis?
- La joya poco conocida de Surco que volverá a abrir sus puertas tras sobrevivir a la guerra y a los invasores: Casa Hacienda San Juan Grande
- Irán posterga los funerales de Estado al ayatola Alí Jamenei inicialmente previstos para este miércoles
- Base de la CIA en Arabia Saudita fue alcanzada por ataque iraní con drones, según medios
Seguir temas