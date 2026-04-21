Universitario decidió la salida de Javier Rabanal como técnico del primer equipo luego de la derrota contra Melgar en Arequipa, por la fecha 11 del Torneo Apertura. El español perdió la confianza del área deportiva del club y su salida se oficializó mediante un comunicado en redes sociales.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/Uf9l7zrrgW — Universitario (@Universitario) April 21, 2026

El Comercio puedo conocer que este lunes se reunieron Franco Velazco y Álvaro Barco con Javier Rabanal para comunicarle su decisión. Los argumentos son evidentes: el descontento por los últimos malos resultados y la relación que tenía el entrenador con el plantel.

Antes del viaje a Arequipa, Velazco y Barco ya habían definido el escenario. La desconexión quedó expuesta luego de la derrota en Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido. Allí, Rabanal dijo que no le pedía a sus jugadores que “construir un cohete para ir a la luna”. Eso profundizó la fractura y aceleró la decisión en Ate.

A través de un comunicado, la institución agradeció al estratega y a su comando técnico por el profesionalismo mostrado durante su permanencia, destacando su compromiso con el equipo. Asimismo, le desearon éxitos en sus futuros desafíos tanto personales como profesionales.

En cuatro meses, Rabanal dirigió 12 partidos a la U (10 por el torneo local y dos internacionales) con el siguiente registro: cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Además, su equipo marcó 13 goles y recibió 11. Su paso por Ate fue breve y con poco brillo.

¿Quién dirigirá ante Garcilaso en Liga 1?

Ante esta salida, el club confirmó que Jorge Araujo asumirá de manera interina la dirección técnica del primer equipo. El exjugador crema tomará las riendas desde este martes 21 de abril, con la responsabilidad de dirigir los próximos encuentros del conjunto merengue.

Finalmente, Universitario informó que en los próximos días dará a conocer de manera oficial al nuevo cuerpo técnico que se hará cargo del equipo. La hinchada crema se mantiene atenta a la decisión, en un momento clave de la temporada.

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