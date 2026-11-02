“Ignorante de m...”: el tenso cruce de Javier Rabanal con periodista tras derrota de Cusco FC ante Sport Boys | VIDEO

La derrota de Cusco FC ante Sport Boys tuvo un capítulo de tensión fuera de la cancha. Javier Rabanal, técnico del cuadro dorado, protagonizó una fuerte discusión con un periodista durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, luego de recibir preguntas sobre el funcionamiento ofensivo de su equipo y las decisiones que tomó durante el partido.

El malestar surgió tras la caída por 1-0 frente al cuadro rosado, que consiguió el triunfo con un gol de Jostin Alarcón en los minutos finales. Uno de los comunicadores presentes cuestionó los cambios en ataque y la falta de remates desde fuera del área. Incluso, le preguntó directamente al entrenador: “¿Cuál es el trabajo que hace usted en la semana?”.

Rabanal no ocultó su molestia y respondió con dureza: “Uno ve al fútbol con los ojos abiertos. Ese es mi trabajo. Usted ve el fútbol con los ojos cerrados. Sea respetuoso cuando hace las preguntas”. El técnico también invitó al periodista a visitar Oropesa, lugar donde entrena el plantel cusqueño, para observar las sesiones de trabajo.

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“Usted no ha ido nunca a Oropesa, no ha visto un solo entrenamiento de mi equipo. Habla usted desde la ignorancia. No me falte al respeto”, insistió el estratega español, quien cuestionó que el comunicador opinara sobre la preparación del equipo sin haber presenciado una práctica.

El cruce se prolongó durante varios minutos y elevó el tono de la conferencia hasta su final. “Ignorante de m...”, soltó Rabanal al levantarse de la mesa, pero sus palabras se escucharon dentro de la sala. Sin duda, un episodio lamentable que podría traer consecuencias.

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