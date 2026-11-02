“Ignorante de m...”: el tenso cruce de Javier Rabanal con periodista tras derrota de Cusco FC ante Sport Boys | VIDEO
“Ignorante de m...”: el tenso cruce de Javier Rabanal con periodista tras derrota de Cusco FC ante Sport Boys | VIDEO
Por Redacción EC

La derrota de Cusco FC ante Sport Boys tuvo un capítulo de tensión fuera de la cancha. Javier Rabanal, técnico del cuadro dorado, protagonizó una fuerte discusión con un periodista durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, luego de recibir preguntas sobre el funcionamiento ofensivo de su equipo y las decisiones que tomó durante el partido.

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