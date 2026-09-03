El clásico cusqueño entre Cusco FC y Cienciano no terminó con el pitazo final. Luego del triunfo por 1-0 del cuadro dorado, los entrenadores Javier Rabanal y Horacio Melgarejo protagonizaron un fuerte intercambio de declaraciones.

Melgarejo había acusado a Rabanal de provocar a integrantes de Cienciano durante la celebración de Cusco FC. El técnico del ‘Papá’ incluso cuestionó la trayectoria de su colega. Sin embargo, Rabanal respondió y aseguró que la versión de su colega sobre lo ocurrido no corresponde con lo que realmente pasó.

Rabanal: “La verdad está en Transfermarkt”

Consultado por las declaraciones de Melgarejo, el entrenador de Cusco FC fue contundente y aseguró que no tenía mucho más que agregar sobre el incidente. Sin embargo, aprovechó para responder a los cuestionamientos sobre su carrera.

“Quizás no debieron meterse en nuestra celebración, eso lo primero. Y del resto, poco más que decir porque incluso se ha mentido en otras etapas de mi carrera y la verdad está en Transfermarkt. Tú pones en Transfermarkt Horacio Melgarejo y luego pones Javier Rabanal y ahí está la verdad del fútbol”, manifestó.

De esta manera, Rabanal evitó entrar en una discusión sobre los detalles del enfrentamiento y prefirió responder utilizando como referencia los registros de las carreras de ambos entrenadores.

El técnico español también sostuvo que el plantel de Cienciano no debió intervenir en los festejos de su equipo después de conseguir la victoria en el clásico.

Un clásico que terminó con polémica

El triunfo de Cusco FC por 1-0 quedó acompañado por el enfrentamiento verbal entre ambos banquillos. Melgarejo cuestionó la actitud de Rabanal, mientras que el estratega de Cusco FC rechazó su versión y respondió con un mensaje que rápidamente se convirtió en una de las frases más comentadas tras el partido.