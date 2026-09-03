Por Redacción EC

El clásico cusqueño entre Cusco FC y Cienciano no terminó con el pitazo final. Luego del triunfo por 1-0 del cuadro dorado, los entrenadores Javier Rabanal y Horacio Melgarejo protagonizaron un fuerte intercambio de declaraciones.

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