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Cusco FC apuesta por Javier Rabanal para cambiar su rumbo en el Clausura 2026. Foto: GEC
Cusco FC apuesta por Javier Rabanal para cambiar su rumbo en el Clausura 2026. Foto: GEC
Por Redacción EC

Cusco FC anunció oficialmente la contratación de Javier Rabanal como nuevo director técnico del primer equipo para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. A través de sus redes sociales, la institución cusqueña confirmó la llegada del estratega español de 47 años, quien tendrá la responsabilidad de conducir al cuadro imperial en la segunda parte de la temporada y pelear por los objetivos deportivos trazados por el club. Su incorporación se produce pocas horas después de que la dirigencia comunicara la salida del entrenador uruguayo Alejandro Orfila.

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