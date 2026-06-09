Cusco FC anunció oficialmente la contratación de Javier Rabanal como nuevo director técnico del primer equipo para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. A través de sus redes sociales, la institución cusqueña confirmó la llegada del estratega español de 47 años, quien tendrá la responsabilidad de conducir al cuadro imperial en la segunda parte de la temporada y pelear por los objetivos deportivos trazados por el club. Su incorporación se produce pocas horas después de que la dirigencia comunicara la salida del entrenador uruguayo Alejandro Orfila.

La llegada de Rabanal marca su rápido retorno a la Liga 1. El técnico español había dejado recientemente el banquillo de Universitario de Deportes tras una experiencia que no logró cumplir las expectativas generadas a inicios de la temporada. Su contratación en Cusco FC representa una nueva oportunidad para demostrar la propuesta futbolística que intentó implementar durante su paso por el conjunto crema.

PUEDES VER: Así fue la tensa discusión entre Julio César Uribe y Diego Rebagliati por el momento de Sporting Cristal

“Bienvenido a la familia dorada”

La oficialización de Javier Rabanal estuvo acompañada de un mensaje de bienvenida por parte de Cusco FC a través de sus plataformas digitales. El club imperial presentó al entrenador español como el nuevo líder de su proyecto deportivo para el Torneo Clausura 2026.

“Allin kachun hamusqaykimanta, Profe!. Le damos la bienvenida a Javier Rabanal, nuevo director técnico de Cusco FC. Trabajo, convicción y un mismo objetivo: seguir creciendo juntos”, señaló el club cusqueño.

¡Allin kachun hamusqaykimanta, Profe! 🟡⚫

Le damos la bienvenida a Javier Rabanal 🇪🇸, nuevo director técnico de Cusco FC.

Trabajo, convicción y un mismo objetivo: seguir creciendo juntos. 💛#SomosCusco pic.twitter.com/5nz0bfbLjC — Cusco FC (@CuscoFC_2009) June 9, 2026

El desafío de Rabanal en Cusco

En Cusco FC, Javier Rabanal tendrá la oportunidad de construir un proyecto desde cero y plasmar su idea futbolística en un plantel diseñado para competir en el Torneo Clausura. El club imperial buscará mejorar su rendimiento en la segunda mitad de la temporada y convertirse en uno de los protagonistas del campeonato.

Con el cambio de entrenador, el cuadro imperial espera encontrar la regularidad necesaria para pelear posiciones importantes en la Liga 1 2026.

VIDEO RECOMENDADO