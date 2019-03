JC Sport Girls: el equipo femenino que nació para romper con los estereotipos en el fútbol

Manejar un equipo de fútbol femenino es una tarea complicada. Sobre todo en un país tan machista y lleno de prejuicios como el Perú donde se cree que la mujer no puede hacer chalacas, ni grandes jugadas o monumentales atajadas. En ese contexto aparece JC Sports Girls para hacérsenos entender que el fútbol también es para mujeres. Muela Rodríguez, gerente deportivo de este equipo, habló para El Comercio y nos comenta la incasable lucha para convertirse en un club modelo.

¿Cómo nace JC Sports Girls?

​

Nace gracias a un proyecto que se nos ocurrió junto a algunas amigas allá por el 2003. Nosotras queríamos romper con los prejuicios que había en esa época. Antes era muy difícil practicar este deporte porque ya eras víctima de burlas. Felizmente todo está cambiando y JC Sports Girls viene ayudando a promover el fútbol femenino a base de valores.

¿Le molesta que aun existan personas que creen que el fútbol es solo para hombres?

​

Me produce de todo; sin embargo, es una constate lucha que tenemos que afrontarla. Es nuestro rol como equipo formar chicas con valores. A ellas les decimos que no tiene nada de mal practicar este deporte. Antes las chicas tenían que usar ropa de hombres ahora ya no. Nosotros le brindamos vestimenta de mujeres para que se sientan más cómodas.

¿Cómo es trabajar con niñas?

​

Es un trabajo muy arduo. Más allá del tema táctico o físico le damos cosas más profesionales. A ellas no la tratamos como hombres sino como mujeres que son. Tratamos de llegar a ellas para que se sientan cómodas y pierdan el miedo. También le decimos que busquen algo que estudiar porque el fútbol no es para toda la vida.

► Macarena Sánchez, quien lucha por profesionalizar el fútbol femenino, fue amenazada de muerte



► "Ellas también juegan", por Nora Sugobono



¿Qué es lo más difícil que le ha tocado afrontar como parte de la dirección de un equipo femenino de fútbol?

​

Primero la poca difusión que se la da a este deporte y los prejuicios que un continúan. No solo en el Perú, creo que en todo el mundo. Siempre hay que lidiar con eso. Lo otro es la poca cultura deportiva que manejamos entre colegas. JC tiene 15 años siendo el equipo más copero y ahora con la nueva ley de licencias han querido que desaparezcamos. Hay varios equipos conocidos que están esperando eso para que se lleven a nuestras mejores chicas.

A diferencia del fútbol masculino, ¿hay algún por formar chicas o los clubes se las llevan gratis?

​

No hay pago por formación. No tenemos esos beneficios. Nosotros trabajamos muy bien y casi siempre otros equipos tratas de llevarse a nuestras mejores jugadoras. Estoy muy indignada porque con esta nueva ley, prácticamente nos estaban obligando a que nos juntemos con algún club “profesional” para poder jugar.

¿Hay apoyo en al fútbol femenino en el Perú?

​

Internacionalmente estamos últimos en Sudamérica. Debemos seguir formando y no solo rotar a las mismas jugadoras. Ahora porque salió esta nueva ley donde todos los equipos profesionales están obligados a tener equipo femenino están utilizando a las mismas chicas. Estoy segura que no tienen un plan para su equipo femenino y solo quieren cumplir el reglamento para no tener problemas. Nosotros vamos por un buen camino, en la última Copa Libertadores nos felicitaron porque nos manejamos muy bien: tenemos divisiones menores y todas nuestras áreas en orden.

¿Qué mensaje brindaría por el día de mujer?

​

A todas las chicas les digo que sigamos luchando todos los días. El fútbol no es solo un deporte para hombres, ustedes también pueden practicarlo. Piensen en las valiosas que son y pierdan el miedo. Busquen un lugar donde se las respete. Las puertas de JC Sports Girls están abiertas para todas.