Las imágenes del día de ayer de un Matute con 30 mil hinchas rendidos hacia su equipo y mostrando apoyo hacia el fútbol femenino nos emocionó a todos. No había que ser hincha de Alianza para entender que ese momento sería un punto de quiebre para que el fútbol femenino nunca más sea visto con inferioridad. Pero esta actualidad no es la historia de siempre.

Allá por el 2003 un grupo de amigas amantes del fútbol fundaban JC Sport Girls, con la esperanza de tener un espacio seguro para practicar el deporte que tanto les gustaba. “Nosotras queríamos romper con los prejuicios que había en esa época. Antes era muy difícil practicar este deporte porque eras víctima de burlas”, hace unos años Muela Rodríguez, gerente deportiva del equipo para El Comercio. Y así el club fue creciendo poco a poco. Lo que empezó como un espacio de los fines de semana pronto se convirtió en algo mucho más serio gracias a la gran acogida que tuvo.

El JC de su nombre simboliza Juventud Comprometida porque buscan centrarse en las jóvenes para darles una mejor formación. De esta manera, en el 2005 fundan la Academia de Fútbol JC Sport Girls. Pasaron de ser un equipo a ser un club de formación en diversas categorías donde todas las niñas, jóvenes y mujeres que les gustara practicar el fútbol eran bienvenidas.

Para el club cumplir con esa meta no ha sido nada fácil porque la sociedad no estaba lista para aceptar que las mujeres también podían practicar fútbol y eso estaba bien. “Es nuestro rol como equipo formar chicas con valores. A ellas les decimos que no tiene nada de malo practicar este deporte”, nos dice Rodríguez. En JC Sport Girls lucharon contra estos estereotipos durante mucho tiempo.

A pesar de la falta de difusión del fútbol femenino en el país el club logró consolidarse como uno de los equipos más importantes del Perú y sobre todo como el pionero en cuanto al desarrollo del deporte en divisiones menores. Su trabajo en menores se reflejaba en las excelentes actuaciones en el torneo local de aquellos años.

JC Sport Girls fue campeón del campeonato oficial de fútbol femenino en el 2004 y 2006. De ahí se llevo el título del campeonato metropolitano en el 2010 y 2012. Finalmente cuenta con cuatro títulos del campeonato nacional que ganó en el 2011, 2012, 2013, 2017. Todo esto antes del formato actual que hemos visto en los últimos dos años. Y como olvidar su participación en la Copa Libertadores del 2018 representando al país.

Hoy vemos en la selección nacional y en grandes equipos a jugadoras que se formaron en las inferiores de JC Sport Girls antes de dar el gran salto. Fabiola Herrera, capitana de Universitario fue una de ellas, además fue la primera peruana en conseguir un contrato de fútbol profesional en un club del extranjero. Angie Tomateo ahora jugando en Carlos Mannuci y llegando hasta la final de este 2022 tuvo sus inicios en la academia de JC Sport Girls.

Ni que decir de Yoselin Miranda, Sandra Arévalo, Carmen Quezada y Sandy Dorador que se consagraron bicampeonas con Alianza Lima en medio de mucha emoción y una fiesta en Matute. Ellas empezaron su camino hace muchos años en JC Sport Girls y ahora son figuras del fútbol femenino peruano.

Sin dudas, la labor que viene realizando JC Sport Girls hace 19 años tiene un valor tan grande como sus títulos si no es incluso más. Ha logrado en base a una creencia y una convicción que las niñas y jóvenes que forman logren un verdadero cambio. Hoy lo ven reflejado en estas jugadoras consagradas en sus equipos que son parte de una nueva era del fútbol femenino peruano que aún tiene mucho camino por recorrer hacia la profesionalización.