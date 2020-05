El presente de Jean Deza es -por ahora- Alianza Lima, pero si repasamos la carrera del veloz atacante en el fútbol extranjero, también encontramos que pasó por el Montpellier de Francia, Zilina de Eslovaquia y Levski Sofía de Bulgaria. No obstante, a esa lista se pudo sumar el poderoso Liverpool de la Premier League.

En una sorpresiva revelación, el colombiano Johnnier Montaño contó que el cuadro inglés se interesó en Jean Deza, tras los amistosos que tuvo la selección peruana ante Inglaterra y Suiza, previo al Mundial 2014 y cuando este militaba en el Montpellier.

“Cuando Perú juega contra Inglaterra, contra Suiza, que se estaba preparando para el Mundial del 2014, llega una propuesta de un equipo grande de Inglaterra, y el presidente no lo quiso vender. Del Liverpool”, relató Montaño, en entrevista con Movistar Deportes.

El hábil futbolista zurdo se enteró de tal información por medio de su hermano Víctor Hugo Montaño, quien por ese entonces jugaba en el Montpellier. “Era una cosa de que llamaban todos lo días, y el tipo dijo ‘no, él todavía tiene mucho que dar en este equipo, después lo vendo'”, añadió.

Asimismo, Montaño se deshizo en elogios para con Deza. “Puede hacer con la pelota lo que se da la gana. Desafortunadamente, ha cometido errores, no soy quién para criticarlo, pero no lo han protegido, no lo han rodeado bien”, indicó.

Por último, el jugador que fue anunciado como fichaje del Sport Chavelines, hace unos meses, deseó que este tiempo de cuarentena haya ayudado a reflexionar a Jean Deza, protagonista de algunos hechos de indisciplina que han puesto en juego su permanencia en Alianza Lima.

“Esperemos que esta cuarentena lo ayude a recapacitar, y que pueda acomodar muchas cosas en su cabeza. Yo sé que no lo han protegido bien, porque sé lo que ha pasado él, su entorno familiar, ha sido complicado”, sentenció.

MÁS EN DT...