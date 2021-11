Conforme a los criterios de Saber más

Un mensaje pequeño vía Instagram. Así anunció Jean Deza su retiro del fútbol. Uno de los últimos jugadores que pintaba para crack, pero al final nunca logró despegar por culpa de las constantes indisciplinas que tuvo a lo largo de su corta carrera. Así como el ex Alianza Lima, hay varios casos de jóvenes como el de Yuriel Celi que están eligiendo un camino que los aleja de las canchas.

El caso de Jean Deza es increíble. La única vez que se habló de su talento fue cuando recién iniciaba en el fútbol. Los que lo vieron jugar describían al atacante como una joya. Sin embargo, no fue bien asesorado y comenzó a tener problemas por todos lados.

Peleas con sus clubes, con su representante y varias indisciplinas. Todo eso terminaron por opacar su corta carrera. Jean Deza nunca logró destacar en un club. Jugó por el MŠK Žilina, Montpellier, Levski Sofía, USMP, Alianza Lima, UTC, Sport Huancayo, Binacional y Carlos Stein.

Jean Deza tenía todo para triunfar. Su último técnico, Jhair Butrón también lo sacó de Carlos Stein por su reiterada indisciplina. A pesar de ello, para el técnico no dudó en elogiar por el talento que tiene que con el balón.

“Para mí es un jugador que no debería estar en Stein. Es más, que no debería estar en el fútbol peruano. Debería estar afuera. Pero si estaba jugando Liga 2, era única y exclusivamente culpa de él. Le dije que el fútbol era corto”, nos dijo Butrón en una entrevista.

Pero Jean Deza no hizo caso a ningún consejo. Siguió la vida que él quería. Y ahora ha decidido alejarse del fútbol profesional. No quiere seguir jugando más. Con 28 años, le puso punto final a su historia con el balón.

Así como Jean Deza hay varios jugadores que no se están portando como profesionales. El tema de la disciplina siempre fue el talón de Aquiles para los futbolistas peruanos. La lista de indisciplinados es larga.

Yuriel Celi

“Celi no juega porque no está en el nivel para jugar. No está en un nivel óptimo. Tenemos charlas con el psicólogo y el nutricionista y filmamos los entrenamientos todos los días. Vemos quién entrenó bien y tiene la cara de rabia y sangre. Hoy por hoy, Yuriel tiene que mejorar su actitud, llegar temprano e irse al final”, declaraba Jorge Espejo en Campeonísimo.

En febrero del 2020, Yuriel Celi aparecía por primera vez en las primeras planas de la farándula peruana. Se le había captado bailando y en la calle. El mismo jugador salió a pedir disculpas, asegurando que todo había sido un error.

“Las imágenes son injustas porque no muestran verdaderamente quien soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy, pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos los días a entrenar y descanso temprano”, declaró Celi a Ovación.

Hace poco, su nombre volvió a estar en boca de todos. Pero esta vez por hechos un poco más graves. Yuriel Celi fue detenido por presunta “posesión de arma y comiso de drogas” . Hasta la fecha el caso no se llega a esclarecer.

Bryan Reyna

Junto a Yuriel Celi también fue detenido Bryan Reyna (23 años). El hábil atacante peruano fue noticia en España por este caso de indisciplina. Varios medios como Marca y Sport, recordaron su paso por el Mallorca.

Es más, recordaron que Bryan Reyna dejó Mallorca a principios de 2021 por motivos disciplinarios. “El club bermellón decidió darle la baja, dado que el peruano se saltó el toque de queda, impuesto meses atrás debido a la pandemia, incluso llegando a estar arrestado durante algunas horas. Sus buenos dotes futbolísticos nunca acabaron de brillar en un Mallorca que decidió dejar de confiar en él, y parece que acertaron”, informó Marca.

Sebastián La Torre

Era el delantero del futuro. Comenzó a hacer goles con Cantolao. Era voceado para llegar a Universitario, pero en el 2020, Sebastián La Torre firmó por la Cesar Vallejo. Ese año comenzó el declive del atacante.

Ya no salía en los programas deportivos, sino en los de farándula. Sebastián La Torre era intervenido en plena pandemia en aparente estado de ebriedad en una fiesta. Esto hizo que la Vallejo decida romper el contrato del jugador.

Luego ficho por Chavelines y también fue dado de baja porque volvió a estar involucrado en una indisciplina. Así se fue dando la carrera del delantero quien no supo aprovechar las oportunidades que le dio el fútbol. A sus 23 años, Sebastián La Torre busca seguir jugando en la próxima temporada.

-Ray Sandoval-

Uno de los últimos talentos que sacó Sporting Cristal fue Ray Sandoval. Sin embargo, de joven ya era un chico problema. A pesar de ello, supieron llevar muy bien al jugador hasta que pudo dar el salto al extranjero para jugar por el Morelia de México.

En el 2020, regresó al fútbol peruano para jugar la Copa Libertadores con Sporting Cristal. Sin embargo, volvió por el camino de la indisciplina. Ray Sandoval fue detenido por la policía por estar en estado de ebriedad, pelearse y hacer destrozos en la calle y todo en toque de queda.

Sporting Cristal, como club ejemplar, no consintió lo que hizo el jugador y decidió ponerle punto final a su contrato. Hoy el futbolista de 26, busca seguir en Primera División y acaba de firmar por el Grau de Piura.

