Jean Deza volvió a aparecer en un programa de espectáculos, por tercera vez en este año, convirtiéndose en tema de debate en ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes. En el programa, el periodista Pedro García se refirió al más reciente ampay del futbolista de Alianza Lima, el cual podría afectar su continuidad en el conjunto íntimo.

“Perdón que lo diga y nuevamente con respeto, pero a veces el idioma te ayuda a decir las cosas como son. ¿Habrá alguien tan estúpido? No puede ser. No puede ser. No puede pensar que es normal. No puede pensar que eso está bien”, indicó Pedro García en el programa ‘Al Ángulo’.

“Jean Deza a lo mejor tiene un problema que excede al fútbol, no lo sé. Nadie es tan tonto, menos ahora que te graban con teléfono, que está incorrecto, que el fútbol es tan físico. El problema es que Deza es reincidente”, agregó el periodista.

Estas declaraciones las dijo después de que Diego Rebagliati indicara que Jean Deza “no entiende” que su comportamiento es equivocado:

“Para él, no está mal lo que hace. O sea, él no entiende que hay una indisciplina en lo que hace. Él lo ve como parte de su vida normal. Él piensa que su obligación termina cuando termina el entrenamiento”, apuntó Rebagliati.

Jean Deza volvió a ser captado en salida nocturna y amaneciéndose