Jean Deza firmó oficialmente por el club Domingo Dianderas para disputar la recta final de la Copa Perú 2026. El delantero, conocido popularmente como el ‘Ratón’, se integrará al equipo iqueño de cara a los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional del certamen.

El debut y la permanencia de Deza en el torneo ya tienen un escenario definido, dado que Domingo Dianderas logró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional.

En esta crucial instancia de eliminación directa, la escuadra chinchana tendrá que medir fuerzas en partidos de ida y vuelta frente al histórico Atlético Torino de Talara, el denominado ‘Rey de Copas’.

Cabe destacar que la dirigencia no escatimó en esfuerzos y, junto al ‘Ratón’, anunció otros refuerzos de renombre para blindar el plantel de cara a la recta final. Entre las incorporaciones más llamativas resalta el defensor Johan Madrid, exjugador de Sporting Cristal, quien aportará la cuota de jerarquía defensiva necesaria para afrontar la recta decisiva del campeonato.