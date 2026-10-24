Por Redacción EC

Jean Deza firmó oficialmente por el club Domingo Dianderas para disputar la recta final de la Copa Perú 2026. El delantero, conocido popularmente como el ‘Ratón’, se integrará al equipo iqueño de cara a los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional del certamen.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?