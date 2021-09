Corrección: Esta nota fue publicada originalmente en abril del 2021, cuando Jean Deza se vio envuelto en un escándalo extradeportivo.

Gambetta lo vio nacer. Sus pistas chalacas presenciaron sus primeros regates endemoniados. Esa misma avenida de aproximadamente 9 kilómetros de longitud que une a los distritos de Ventanilla y Callao ve ahora cómo uno de sus hijos pródigos sucumbe ante la mala vida, las malas influencias. Este martes, Jean Deza fue separado temporalmente de Carlos Stein, de la Liga 2, tras ser ‘ampayado’ festejando el cumpleaños de su enamorada en una fiesta privada con orquesta incluida, algo que está prohibido por la pandemia del COVID-19.

El Deza de hoy, con 28 años, con más escándalos que goles en su haber, lamentablemente aún conserva la inmadurez de sus 19 calendarios con los que se presentó en el fútbol. “ Lo primero que aprendí (en eslovaco) fue a pedir plata porque estaba más ‘necesitao’ ”, decía el entonces jugador del MSK Zilina de Eslovaquia al periodista Elkin Sotelo en aquella divertida entrevista desde la concentración de la Selección Peruana Sub 20 en Argentina, donde disputaría el Sudamericano de la categoría en 2013. “Yo soy Jean Deza”, le dijo hace meses, cuando fue intervenido por la policía libando licor y fumando cigarro junto a un grupo de amigos en el barrio que lo vio crecer. Aquella vez su club Carlos Stein también lo suspendió, pero volvió a jugar. ¿Ahora pasará lo mismo?

Comunicado de Carlos Stein sobre Jean Deza (Foto: Carlos Stein)

“El entorno y el ambiente es tan importante como el mismo deportista. Eso influirá en el actuar de la persona. Hay muchas creencias que no son saludables. Por ejemplo, esa regla que dice que los futbolistas en su etapa formativa no pueden ir a fiestas. Esa creencia inflexible genera en los jóvenes estrés, ansiedad, porque les corta el desarrollo social natural del ser humano”, nos explica Marco Moschella, psicólogo con experiencia en deporte.

“En los clubes de la Liga 1, los únicos que tienen psicólogo deportivo en menores, según tengo entendido, son Alianza Lima, Sporting Cristal, San Martín. Eso es una gran desventaja porque la parte formativa es muy importante en el crecimiento de los jugadores”, revela el doctor Luis Gómez Correa, presidente de la Asociación Peruana de Psicología del Deporte y el Ejercicio, y director de la Consultora “LGC Sport 360”

Hijo de la mar brava del Callao, Jean adquirió el paquete completo del futbolista que nace en el primer puerto: habilidoso como pocos, pero con una inestabilidad propia de su crecimiento en la calle. A eso se le suma la madurez obligada en el extranjero (con 18 años ya estaba a 11 mil kilómetros de casa intentando ser lo que un día soñó) y las comodidades -y lo que eso implica- que el fútbol le dio de golpe.

Esos años maravillosos

Jean Deza no es un santo ni ejemplo a seguir. Seguramente ni siquiera busca serlo. Como lo explicó el periodista de esta casa editora Miguel Villegas: “El tema será siempre la consecuencia, es decir, a dónde le permitirá llegar solo su talento, en un mundo ultra profesional que vigila las dietas, los ejercicios, las horas de sueño, ya no en el vestuario sino en un laboratorio”. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el ‘Ratón’ era la gran promesa de un fútbol peruano que buscaba desesperadamente –aún lo hace- a los próximos Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Verano del 2013. La Sub20 de Daniel Ahmed mostraba señales de esperanza en un momento decaído del fútbol peruano: la selección mayor, dirigida por el uruguayo Sergio Markarián, apenas sumaba ocho puntos en nueve fechas de las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Pero los muchachos del ‘Turco’ no solo participaban en el Sudamericano de Argentina, competían. Y, lo que era más importante, dejaban nombres para tener en cuenta en un futuro cercano: Miguel Araujo, Diego Chávez, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Alexi Gómez, Edison Flores, Cristian Benavente y, sobre todo, Jean Deza. Este último se diferenciaba del resto con suma facilidad. Veloz, encarador, de gambeta endemoniada y potente. Mezcla perfecta para generar el aplauso de la tribuna y la preocupación del rival.

Jean Deza comenzó con su comportamiento polémico desde sus primeras apariciones en selecciones juveniles. (Foto: Archivo GEC).

Nadie ponía en duda la calidad de ese diamante en bruto que brillaba con luz propia. Deza jugó seis partidos –cuatro de titular- y anotó un gol (en la caída 2-1 ante Ecuador) . Fue una de las figuras de aquel equipo que se quedó a dos puntos de clasificar al Mundial Sub20 que se disputó unos meses después en Turquía. Pero el destino es caprichoso a veces. Y ese descarado extremo que deleitó al hincha peruano siguió el camino incorrecto de tantos talentos que no pasan de ser ‘promesas’.

La actualidad de aquella ‘Bicolor’

Daniel Ahmed llevó 22 jugadores a Argentina, su país natal, con el objetivo de lograr la clasificación a un Mundial Sub20 por primera vez en la historia. Ese grupo se puede dividir en cuatro subgrupos: los que juegan en el extranjero (Miguel Araujo en Emmen FC de Países Bajos, Cristian Benavente en el Pyramids de Egipto, Wilder Cartagena en Al-Ittihad Kalba de Arabia, Edison Flores y Yordy Reyna en DC United de Estados Unidos, Renato Tapia en Celta de España y Andy Polo en Portland Timbers de EE. UU.), los que militan en el fútbol peruano (Patricio Álvarez y Claudio Torrejón en Sport Boys, Ángelo Campos en Alianza Lima, Andy Vidal en Ayacucho FC, Diego Chávez y Rafael Guarderas en Universitario, Marcos Ortiz en Deportivo Coopsol, Víctor Cedrón en César Vallejo, Raziel García en Cienciano, Alexi Gómez en UTC, Jean Deza que aún pertenece a Carlos Stein y Hernán Hinostroza en Sport Chavelines), los que están sin equipo (Carlos Patrón) y el que lamentablemente se retiró por problemas físicos (Iván Bulos).

El caso de Juan Carlos Espinoza, más conocido como Max Barrios, es aparte. El ecuatoriano que suplantó su identidad para jugar en el fútbol peruano ahora se desempeña como defensa central en la Liga de Loja. Tiene 33 años y disputó la Copa Sudamericana 2015.

Fue convocado a la Selección Peruana para disputar el Sudamericano Sub 20 Argentina 2013 donde cumplió aceptable papel.

Del otro grupo de jugadores, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Edison Flores y son constantemente llamados por Ricardo Gareca para la selección mayor . De hecho, de los cinco solo Araujo no estuvo presente en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 en septiembre. Por su parte, Deza tuvo seis amistosos entre 2014 y 2015. No pudo anotar ningún gol.

Caso omiso a los consejos

Como suele ocurrir con las ‘promesas’ que nunca dejan de serlo, los consejos no cesan. Vienen de parte de técnicos y propios jugadores. Todos saben de sus cualidades y por eso tratan de “salvarlo”. Pocos logran enderezar su camino.

André Carrillo, referente ahora de la selección peruana, habló sobre Jean Deza cuando el extremo firmó por Alianza Lima a inicios del 2020. “Le he dicho que no pierda esta oportunidad. Condiciones tiene de sobra, que se centre porque si quisiera podría estar rompiéndola en Alianza, tratando se salir”, señaló la ‘Culebra’. Tiene que ponerse las pilas y dejar de hacer cosas indebidas, él lo sabe, y va a ser un jugadorazo”, agregó.

Miguel Araujo, quien compartió vestuario con él en la selección y Alianza Lima, fue un poco más duro con su excompañero. Con la experiencia del que sabe lo que es ganarse un nombre en el extranjero, el central lo aconsejó a su manera. “Uno puede equivocarse una, dos o tres veces, pero creo que debe tener alguien al lado para que le ponga las cosas claras, cómo es la realidad y qué quiere. Capaz él quiere eso y nosotros no nos damos cuenta ”, declaró en septiembre del año pasado, cuando el ‘Ratón’ era jugador de Binacional y estaba siendo criticado por constantes indisciplinas.

Fabio Torres, técnico colombiano que dirigió a Deza, también se pronunció. “Vemos que tiene unas condiciones importantes con la pelota, pero le falta lo otro. Y eso no lo ayuda para que se pueda formar como buen futbolista. Eso no lo va a sentir ahora, sino que será más adelante, cuando se arrepienta del tiempo que perdió”, reflexionó un día después de dejar Binacional. “Futbolísticamente es uno de los mejores de la Liga 1, pero su comportamiento no le ayuda”, añadió.

Frans Adelaar, extécnico de Jean Deza en MSK Zilina de Eslovaquia, recordó al delantero en una entrevista con Pulso Sports. “Él era un extremo derecho muy joven. Creativo, un chico muy amigable y gracioso. No fue fácil para él vivir en Eslovaquia. Jean era muy joven y vivía en el extranjero sin familia. Era un jugador que tomaba muchos riesgos cuando dominaba o regateaba el balón”, explicó Adelaar.

Pero también habló de la indisciplina de su exdirigido. “Entonces él no cambió para nada. No le gustaba la disciplina . Jean fue sustituido la mayoría del tiempo en Zilina debido a los problemas físicos. También habló con él el dueño del club, el señor Antosik para que mejore en ese aspecto. Él tiene que tomar una decisión, si realmente quiere ser un jugador profesional o no. Si la respuesta es sí, entonces tiene que actuar como un adulto y tomar responsabilidades y mostrar disciplina”, sentenció.

El psicólogo deportivo Marco Moschella tiene una idea más amplia de la indisciplina del futbolista: “creo que es culpa de todos los que trabajamos en la etapa formativa. El ser humano no nace indisciplinado . El problema está en ese proceso de desarrollo de talento que no se le toma mucha importancia”.

