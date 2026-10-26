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Resumen

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Por Marco Quilca León

Jean Deza sorprendió en los últimos días al ser presentado como nuevo futbolista de Domingo Dianderas, el club del comediante Jorge Luna que compite en la Copa Perú. Sin embargo, su continuidad en el equipo de Chincha todavía no está asegurada. A su regreso a Lima, el atacante dejó abierta la posibilidad de no seguir en el torneo.

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