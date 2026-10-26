Jean Deza sorprendió en los últimos días al ser presentado como nuevo futbolista de Domingo Dianderas, el club del comediante Jorge Luna que compite en la Copa Perú. Sin embargo, su continuidad en el equipo de Chincha todavía no está asegurada. A su regreso a Lima, el atacante dejó abierta la posibilidad de no seguir en el torneo.

El exfutbolista de Alianza Lima formó parte de la delegación que viajó a Talara para enfrentar a Atlético Torino por el partido de ida de los dieciseisavos de final. El encuentro terminó 1-1 y la llave se definirá en Chincha, donde Domingo Dianderas buscará avanzar a la siguiente ronda con Deza como una de sus principales novedades.

En declaraciones a ‘Inka Digital TV’, el atacante explicó cómo vive esta nueva experiencia y reconoció que su objetivo es volver a jugar en la máxima categoría del fútbol peruano. “Feliz de volver después de mucho tiempo, entonces lo único que me queda es trabajar y pensar hacer bien las cosas para el otro año estar en Primera”, señaló.

No obstante, Deza admitió que la Copa Perú le ha resultado más complicada de lo esperado. “Es una experiencia nueva. No ha sido la mejor, la verdad. La Copa Perú es jodida, pero bueno, es lo que me toca, donde tengo que estar y dar lo mejor para poder el otro año volver a Primera”, manifestó. Luego, al ser consultado sobre si continuará en el torneo, fue sincero: “Sí, la verdad que muy dura, la verdad que la estoy analizando si voy a seguir, porque la verdad que estaba jodido, pero bueno, vamos a conversarlo y vamos a ver qué pasa”.

Por ahora, tampoco está confirmado que el ‘Ratón’ debute en el partido de vuelta ante Atlético Torino. Consultado sobre esa posibilidad, evitó dar garantías: “No quiero prometer nada, la verdad. No sabemos, justo que me has agarrado en la entrevista estaba conversando y vamos a ver qué pasa”. Así, la presencia de Deza en el decisivo encuentro en Chincha permanece en suspenso, mientras el futbolista evalúa su futuro en Domingo Dianderas.

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