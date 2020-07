Jean Deza comenzará entrenamientos con Deportivo Binacional y brindó declaraciones al diario Sin Fronteras de Juliaca sobre su situación actual: “Estoy feliz y tranquilo, eso me hace sentir que reflexione todas las cosas que he pasado para hacer las cosas por la institución que me está dando la oportunidad”, contó.

El ‘Ratón’ fue despedido de Alainza Lima por constantes indisciplinas y estar vinculado a temas extradeportivos que dañaron la imagen del club. Binacional, su nuevo club, es el actual campeón peruano y se encuentra disputando la Copa Libertadores, esta fue una de las razones de su llegada. “Binacional es un equipo muy duro para cualquiera, sabemos la calidad de jugadores que tiene y como ha progresado. También por el torneo internacional que es muy importante. Es la mejor decisión tomada para terminar el año bien”, declaró Deza.

Sobre el tema de la altura, Jean Deza no ve problemas en la adaptación y no se encuentra fuera de forma porque estuvo entrenando via Zoom los últimos meses: “He jugado en Huancayo, en UTC, pero acá se siente la altura. Es cuestión de adaptarse como parte del fútbol. (...) La cancha está muy linda y me he quedo sorprendido. Se ve el esfuerzo por mantenerla bien”.

El cuadro de Juliaca será su sexto club en el Perú. Jean Deza registra un total de 64 partidos en primera división y apenas 8 goles en el fútbol peruano. Eso sí, Binacional hizo el pedido de suspensión perfecta y este fichaje ha generado malestar en algunos jugadores del plantel.

