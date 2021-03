Jean Deza recibió el 2020 con la camiseta de Alianza Lima en el brazo y con la ilusión de hacer un gran año para volver al fútbol internacional. Sus constantes indisciplinas lo apartaron del club íntimo y terminó jugando en Binacional. No obstante, el club de Juliana decidió no contar con el exUTC para la presente temporada. Meses después, tras no conseguir equipo en la Liga 1, el delantero llegó a un acuerdo para defender la camiseta del club Cultural Santa Rosa para disputar la Liga 2 en 2021.

Las imágenes fueron publicadas por la cuenta de TVPerú Deportes, donde se ve a Jean Deza, vestido con una camiseta de baloncesto y una gorra, posando con la indumentaria del equipo de Andahuaylas que disputará la Liga 2 en la presente temporada.

