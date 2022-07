En la previa del Alianza Lima vs. ADT de Tarma, partido válido por la fecha 19 del Torneo Apertura de Liga 1, Jean Deza brindó unas llamativas declaraciones a un medio televisivo. El ‘Ratón’ recordó su pasado en La Victoria.

“En lo personal creo que en todo club en que estoy siempre uno se lleva lo mejor de cada equipo que está. Alianza es el pasado, ADT es el presente, tengo que hacer las cosas bien por mí, por el equipo”, comenzó diciendo el atacante.

“Dar lo mejor de mí en cada partido, gracias a Dios ya me siento bien ya que venía con unas pequeñas lesiones que no me dejaban estar”, añadió.

Asimismo, Jean Deza afirmó que no guarda un cariño especial a Alianza Lima. “Es un cariño normal como cada equipo que he estado. No, no, no siento nada especial por Alianza y creo que Alianza tampoco por mí (risas)”, sentenció en diálogo con Willax TV.

NÚMEROS DE JEAN DEZA EN EL 2022

En lo que va de temporada, Jean Deza ha disputado 6 partidos (contando su titularato ante Alianza Lima de este domingo 3 de julio) y anotado 2 goles. Le marcó a Carlos A. Mannucci y a Alianza Atlético de Sullana.