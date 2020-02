Alianza Lima inició su pretemporada el 07 de enero en Cieneguilla y desde entonces han pasado 51 días desde la primera reunión de Pablo Bengoechea con Jean Deza y todo el plantel profesional. El uruguayo estableció un lineamiento sin muchas aristas: comportamiento a la altura del club íntimo. No obstante, el ex UTC ha incurrido en tres indisciplinas que han sido exhibidas en un programa de espectáculos. Ello ha llevado a que el estratega cambie su conducta en las conferencias de prensa que hacen presagiar un futuro no tan alentador para el delantero.

En el video de presentación de Alianza Lima, Jean Deza proliferó lo siguiente: “En 2015 no tuve el profesionalismo que debía tener. Es una oportunidad linda. Al hincha le diría que daré lo mejor de mí en cada encuentro, mucho sacrificio y ser muy profesional”. Asimismo, el delantero, en diálogo con Gol Perú acotó: “Cuando hay condiciones uno tiene que aprovecharla y ser profesional. Yo no llegaba a entender eso, Dios me ha dado una segunda oportunidad”. Tras lo visto en este inicio de año, las palabras quedaron en el aire.

Un Bengoechea laxo le restó importancia a la primera indisciplina

El 05 de enero, a su llegada al país, Pablo Bengoechea explicó: “Está todo muy claro. Ojalá que las reglas que se marquen en enero duren todo el año. Los jugadores son buenos y rinden dentro del campo. No me preocupa (el pasado de los jugadores), el que hace algo mal queda fuera, no hay que hacer nada que perjudique a la institución”.

Tras ello, el entrenador se enfocó en el plano futbolístico, restándole importancia al pasado de sus jugadores. Él confió en ellos y estaba contento con el rendimiento del plantel en la primera semana de pretemporada. Sin embargo, el primer desliz de sus muchachos llegó en la segunda semana: el sábado 11, Carlos Ascues hizo una reunión en su casa en la que participó Jean Deza. Asimismo, el ex Orlando City asistió la misma noche a una fiesta organizada por Donny Neyra.

Pablo Bengoechea justificó salida de sus jugadores | VIDEO

En la siguiente conferencia de prensa, el uruguayo le restó importancia con frase irónicas y pícaras como “las fiestas son entretenidas” o “¿lo castigo a Ascues por estar en su casa?”. Asimismo, el entrenador dijo: “Ya está difícil vivir. Lo vamos a tomar como enseñanza y vamos a intentar que no se repita”.

Bengoechea justificó la salida de sus dirigidos debido a que se mantenían mucho tiempo concentrados. De igual forma, deslizó la posibilidad que otro de sus jugadores haya salido pero no había sido noticia porque no fueron exhibidos en programas de farándula: “No lo llamo falta. Eligieron hacer eso, salir a bailar. Queremos que sean ejemplos para sus hijos, no para los programas de televisión”.

Ambos jugadores fueron amonestados verbalmente y todo quedó ahí, de cara a la Noche Blanquiazul frente a Millonarios (Deza anotó) y el inicio de la Liga 1 frente a Alianza Universidad de Huánuco (Ascues anotó).

Un mes después, segunda indisciplina y un Pablo más ecuánime

Alianza Lima había encontrado la paz tras conseguir su primer triunfo en la Liga 1 en su aniversario: el 15 de febrero, con gol de Alexi Gómez, derrotaron al Atlético Grau. Sin embargo, tras el encuentro, Jean Deza y Carlos Ascues reincidieron en una salida nocturna que volvió a ser captado por un programa de espectáculos.

El entrenador volvió a ser consultado por las medidas disciplinarias en contra de ambos jugadores; sin embargo, el entrenador blanquiazul explicó que las sanciones se tomaban de puertas para adentro.

Alexi Gómez hizo estallar Matute con el 1-0 desde el punto penal

No obstante, cambió su forma de argumentar. Con un semblante distinto, ya que en el primer conflicto se mostró sonriente, dijo: “Muchas veces estamos en un sitio en donde uno se equivoca por hablar de más. Vamos a pecar por hablar de menos. Queremos una institución que trascienda por cosas lindas”.

Sin ánimos de generar polémica, Bengoechea expresó su molestia a su manera y de la misma forma les envió un mensaje a Ascues y Deza: “Tenemos muchos futbolistas que quieren que Alianza tenga una gran temporada. Nos estamos acostumbrando a trabajar juntos. Sí, nos molesta. Es desagradable. No es lindo convivir con noticias que perturban el ambiente”.

Bengoechea perturbado por indisciplina íntima

“Deza ha vuelto a perjudicar a Alianza Lima”

Sin medias tintas. Tras la tercera indisciplina, el entrenador fue muy claro. Antes de pronunciar palabra alguna, su semblante denotaba molestia. Cual auxiliar de nido que está cansada de un niño que no entiende, Bengoechea acotó: “(Deza) Lo ha vuelto a hacer, ha dañado su imagen, no se ha portado bien con sus compañeros. El martes estábamos a 3 días de jugar. Ya ha pasado anteriormente (en Alianza), jugadores que no han sido tomados en cuenta por indisciplinas. Los futbolistas son los primeros que saben que si hacen algo que perjudica al grupo no juegan. Vamos a seguir así”.

El estratega uruguayo no ocultó su fastidio por la reincidencia del jugador. Incluso, dejó abierta la posibilidad de una posible salida del jugador blanquiazul: “Hay casos que son imposibles de defender. Si el club llama y dice que tomará una medida, no puedo defenderlo. No es difícil darse cuenta que hay gente que comete un error que es sin querer y hay que defenderlo. Este es el más grave, faltando tres días para jugar, estando totalmente avisado”.

Pablo Bengoechea enfático sobre el caso Jean Deza

Es claro que existe un hartazgo del entrenador Pablo Bengoechea sobre la reincidencia del jugador Jean Deza. Pese a que su pasado lo condenaba, el entrenador, quien lo tuvo en la selección peruana en 2014, apostó por él y lo pidió para la temporada 2020. Parece que no habrá un cuarto capítulo y lo que se avecina es el final de una historia bastante corta. Me animo a titularla la abdicación del falso rey.

